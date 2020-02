Quang Hải có hành động lạ với gái xinh trong đám cưới Duy Mạnh

Đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh diễn ra ngày 9/2 vừa qua không chỉ có sự góp mặt của nhiều cầu thủ đình đám như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Huy,...mà còn quy tụ rất nhiều ca sĩ, diễn viên, hot girl đình đám. Đây chính là một trong những lý do sự kiện này thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ. Là bạn thân của Duy Mạnh cả ở CLB và trên tuyển, tiền vệ Quang Hải có mặt từ rất sớm. Anh xuất hiện một mình, không đi cùng bất kỳ bóng hồng nào. Khi ăn tiệc, nam cầu thủ ngồi cùng bàn với Hiền Hồ, cả hai vui vẻ trò chuyện như những người bạn thân thiết. Đặc biệt, trong lúc trò chuyện, có rất nhiều khoảnh khắc Quang Hải nhìn Hiền Hồ rất đắm đuối khiến người hâm mộ thích thú. Sau khi chia tay Nhật Lê, nam cầu thủ từng có thời gian dính tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ "Cưới nhau đi". Tuy nhiên ngay sau đó, Hiền Hồ đăng lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết là người của công chúng, cô chấp nhận sống chung với tin đồn, với ồn ào nhưng không muốn những người bạn không hoạt đồng trong showbiz gặp rắc rối.Quang Hải và Nhật Lê chia tay từ tháng 9/2019. Sau khi "đường ai nấy đi" với hot girl Quảng Nam, cầu thủ của CLB Hà Nội thường xuyên dính tin đồn hẹn hò với các hot girl, tuy nhiên anh chưa bao giờ lên tiếng đính chính mà chỉ cho biết muốn tập trung vào sự nghiệp sân cỏ. Về phía Nhật Lê, cô nàng liên tục đăng tải những dòng trạng thái đau buồn, thể hiện sự tiếc nuối với những chuyện đã xảy ra. Nhiều lần, bạn gái cũ Quang Hải bị người hâm mộ và bạn bè "bóc phốt" cho rằng cố tình tỏ ra đáng thương trong khi cô là người đòi chia tay. Chính Quang Hải cũng từng không giữ được bình tĩnh khi phải đăng tải trạng thái: "Cuộc đời tôi chưa bao giờ ruồng rẫy bất cứu 1 ai, có những việc đã từng muốn níu kéo nhưng rồi không thể". Bị "ném đá" cũng mặt, Nhật Lê mới đây cho biết cô không bận tâm đến dư luận. "Sống cho mình, không làm ảnh hưởng hay tổn hại đến ai và cảm thấy vui, hạnh phúc là được" - tình cũ Quang Hải nói. Quang Hải hiện đang hẹn hò với cô chủ tiệm nail, Nguyễn Huyền My (SN 1997). Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng chuyện tình này đã rõ mười mươi sau bức ảnh ghi khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi bị lộ trên mạng xã hội. Xem thêm clip: Mẹ Nuôi Chính Thức Xác Nhận Quang Hải Đang Hẹn Hò Với Huyền My, Đã Quên Nhật Lê - Nguồn: Youtube

