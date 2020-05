Dàn hot girl Việt sinh năm 1998: Ngọc nữ đẹp từ hình thể lẫn trí tuệ

Mở màn cho dàn hot girl Việt sinh năm 1998 là Trúc Anh, cô nàng Hà Lan "Mắt Biếc" hiện là sinh viên trường đại học Greenwich – ngôi trường của rich kid Việt Nam. Trúc Anh có vẻ đẹp ngây thơ, gương mặt thanh tú, đường nét ngọt ngào và đôi mắt mộng mơ, to và sáng đúng chuẩn "Mắt Biếc". Trên trang cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, Trúc Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong sáng. Cô nàng hot girl 9X này thường ngày chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng và ít khi trang điểm đậm. Tam Triều Dâng từng là hot girl đình đám trong giới mẫu teen, cô hiện đã chuyển sang làm diễn viên. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ, cô nàng đã sở hữu không ít vai diễn ấn tượng. Với nét diễn tự nhiên, chân thật, Tam Triều Dâng đã tạo được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Ông Tơ – Bà Nguyệt, Thần tượng… Triều Dâng đang theo học ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Greenwich. Dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật nhưng 9X vẫn luôn cố gắng sắp xếp hoàn thành việc học ở trường. Khánh Vy sở hữu vẻ đẹp chuẩn hot girl, cô nàng này còn hát hay, giỏi nhảy múa, đa tài, vừa học giỏi lại còn rất chăm chỉ với những thành tích khủng. Khánh Vy nổi tiếng với biệt danh “Hotgirl 7 thứ tiếng” khi xuất hiện trong clip “nhại” 7 thứ tiếng: Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội một thời. Vừa là sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao, Khánh VY từng là MC bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1, hiện là MC các chương trình học thuật Tiếng Anh như VTV7 IELTS Face-off, Crack’em up, Follow us… Võ Xuân Châu Thư được biết đến trên mạng với biệt danh “hot girl tóc tém”. Cô bạn này theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, ĐH Hoa Sen, TP.HCM. Châu Thư được dân mạng chú ý khi sở hữu gương mặt ngây thơ, body gợi cảm. Nhan sắc của nữ sinh Sài Gòn được ví như nàng thơ, ulzzang Hàn Quốc. Năm 2017, bức ảnh chụp Châu Thư mặc áo dài tại Hội An viral trên khắp các diễn đàn trai xinh gái đẹp. Có người nhầm lẫn cô là hot girl Hàn đến Việt Nam du lịch. Sau 4 năm nổi tiếng, Thúy Vi trở thành một trong những hotgirl giàu nhất CĐM lúc bấy giờ. Cô nàng sở hữu một spa cao cấp ở Sài Gòn, một căn biệt thự hạng sang, chưa kể là xe hơi, đồ hiệu như túi xách, giày dép, quần áo, phụ kiện… đếm không xuể. Thậm chí, Thúy Vi còn mạnh dạn chia sẻ việc chi rất nhiều tiền để “đập đi xây lại”, tu sửa nhan sắc và cuộc sống cực sang chảnh. Sở hữu thân hình nuột nà, hot girl sinh năm 1998 không ngần ngại khoe dáng với bikini hay những kiểu đầm hở, thậm chí cũng thử sức với lối lên đồ sang chảnh, trưởng thành. Vì xinh đẹp, cô nàng “cân sạch” mọi thể loại đồ khó nhằn. Mời quý độc giả xem video: Giải trí số 1: Top 10 Hotgirl Đẹp Nhất Việt Nam 2019-2020 - Nguồn: Youtube

