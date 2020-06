Dàn hot girl Người ấy là ai bị so ảnh thật và lên sóng

Xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình truyền hình Người ấy là aimùa 3 với vai trò nữ chính, hot girl thẩm mỹ Thanh Quỳnh đã khiến khán giả bất ngờ vì câu chuyện lột xác ngoạn mục từ "vịt bầu" thành thiên nga. Dù là lên sóng hay ngoài đời thực, hot girl này vẫn xinh đẹp miễn chê. Nhan sắc của "hot girl thẩm mỹ" dưới ống kính máy quay thực sự không có quá nhiều khác biệt so với ảnh sống ảo trên mạng. Hậu gây sốt tại chương trình này, hot girl Trang Anna gây ấn tượng với khán giả và đứng đầu danh sách tìm kiếm. Không chỉ có ngoại hình xinh ngất ngây, cô còn sở hữu mái tóc đen dài bồng bềnh khiến mọi người không thể không ngắm nhìn. Dù không phải là nữ chính nhưng cô nàng này vẫn nhận được nhiều sự chú ý, tuy nhiên so với ngoài đời thực hình ảnh cô xuất hiện trong gameshow lại mũm mĩm hơn. Tập 2 "Người ấy là ai" tiếp tục gây chú ý với cô nàng Diễm Quỳnh, 26 tuổi hiện đang làm trong lĩnh vực mẫu ảnh cũng như kinh doanh áo cưới. Kiểu tóc đơn giản cùng cách trang điểm hơi nhợt nhạt khiến cô có nhán sắc khác hoàn toàn so với ảnh trên mạng. Dù đã bỏ lỡ chàng độc thân đúng gu nhưng nữ chính Thanh Khoa vẫn xuất sắc chọn chính xác chàng cực phẩm hoàn hảo, mang về cái kết vô cùng ngọt ngào trong tập 3 chương trình này. Tham gia chương trình, cô nàng này không may khi vị dìm hàng nhẹ về nhan sắc với khuôn mặt nhợt nhạt và ngăm đen, khác xa so với ảnh mạng. Được đánh giá là hot girl Người ấy là ai xinh đẹp nhất, nhưng đồng thời Huyền Thoại cũng lại là "thánh nhọ" của mùa thứ 3. Không những hai lần bị "cắm sừng" mà ngay khi kết đôi thành công với chàng trai rich kid Ngọc Anh thì cũng không thể duy trì mối quan hệ được lâu và đành tiếp tục cuộc sống độc thân. Dù là trên tivi hay trên ảnh sống ảo thì cô nàng đều vẫn rất xinh tươi, rạng rỡ với khuôn mặt hài hoà, cân đối, sống mũi cao. Vừa qua, Cara Phương được chú ý khi ngồi ghế nữ chính của chương trình Người ấy là ai và thành đôi với nam game thủ Noway. Sau khi chương trình kết thúc cả hai liên tục nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Nhan sắc của hot girl này không quá khác xa khi lên sóng hay sống ảo trên MXH, sự sắc sảo vẫn luôn hiện lên khuôn mặt thu hút người nhìn. “Người ấy là ai” mùa 3 tiếp tục nhá hàng về nữ chính tập 6, đó chính là cô nàng Kiều Ly Phạm, 28 tuổi với biệt danh Liuu Liuu. Cô nàng hiện đang là founder của 1 hệ thống làm đẹp & kinh doanh thời trang có cơ sở ở Hà Nội cũng như TP. Hồ Chí Minh. Lên sóng truyền hình, hot girl này kém sắc hơn hẳn trong các hình ảnh mạng, có lẽ góc máy quay cũng làm bà chủ Hà thành lộ khuôn mặt kém chút thon gọn. Mời quý độc giả đón xem thêm video Kết đôi thành công, hotboy mắt hí bạo dạn ôm ấp nữ chính | Người ấy là ai - Nguồn: Vie GIẢITRÍ

