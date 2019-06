Dàn hot girl được chú ý khi xuất hiện trong phim “Về nhà đi con“

Bộ phim truyền hình Về nhà đi con phát sóng trên VTV1 thu hút sự quan tâm của cư dân mạng gần đây. Bên cạnh dàn diễn viên chính, khán giả dành sự chú ý cho tuyến nhân vật phụ, trong đó có nữ thư ký của nhân vật "Vũ sở khanh". Ảnh cắt từ clip. Người vào vai nữ thư ký xinh đẹp, nóng bỏng là Nguyễn Trà My (24 tuổi, Hà Tĩnh). Trước khi tham gia Về nhà đi con, cô từng góp mặt trong series phim của Kem Xôi TV, chương trình Nóng cùng World Cup. Ảnh: FBNV. Nguyễn Khánh My (19 tuổi, Hải Phòng) gây chú ý khi tiết lộ sẽ vào vai "tiểu tam" phá hoại cuộc tình giữa hai nhân vật chính Vũ và Thư trong Về nhà đi con. Ảnh: FBNV. Gần đây, cô gái này bị dân mạng "ném đá" vì cho rằng "hám fame", cố tình tiết lộ tình tiết phim. Trên trang cá nhân, hot girl tạo hẳn album đăng ảnh chụp hậu trường, "spoil" cảnh quay dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn ngắn. Ảnh: FBNV. Ngày 9/6, tài khoản có tên Quỳnh Trang - tự nhận là chủ một cửa hàng quần áo tại Hải Phòng - tố Khánh My lấy cắp váy. Chia sẻ với Zing.vn, Khánh My cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc là do chủ cửa hàng nhớ nhầm. Theo Khánh My, Quỳnh Trang đã tặng bộ váy đó nhưng không nhớ, sau đó lại lên tiếng tố cô ăn cắp. Ảnh: FBNV. Trong tập 42 Về nhà đi con, nhiều khán giả tìm kiếm cô gái xinh đẹp đóng "cảnh nóng" với nhân vật Vũ - Cao Diệp Anh. Ảnh cắt từ clip. Trước khi tham gia Về nhà đi con, Diệp Anh đóng vai phụ trong nhiều bộ phim khác như Quỳnh búp bê, Mê Cung, Chạy trốn thanh xuân... Diệp Anh là hot girl từng bị "ném đá" khi tham gia bình luận World Cup trên sóng VTV. Ảnh: FBNV. Cao Diệp Anh từng lọt vào top 5 người đẹp xuất sắc nhất tại cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên 2014 và được bình chọn là thí sinh có làn da đẹp nhất. Cô gái sinh năm 1995 hiện có hơn 34.000 lượt theo dõi trang cá nhân. 9X Tuyên Quang có niềm đam mê với võ thuật và nuôi ước mơ trở thành doanh nhân. Ảnh: FBNV.

