Cựu nữ MC được tỷ phú cầu hôn lộ dáng sau sinh

Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996 là nữ MC nổi tiếng trên mạng xã hội khi được chồng "tỷ phú công nghệ" Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay vào tháng 6 năm 2021. Năm 2017, nữ MC VTV được vinh dự lựa chọn để tặng hoa cho Tổng thống Donald Trump khi ông tới thăm Việt Nam hồi tháng 11/2017. Gần đây, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ quá trình giảm cân sau khi sinh con đầu lòng trên mạng xã hội. Thời điểm 3 tháng đầu thai kỳ, Hà My đã tăng tận 10kg khiến cô cảm thấy khá stress. Sau đó, cựu BTV VTV24 đã phải kiềm chế cảm giác thèm ăn để duy trì cân nặng ở mức ổn định hơn. Hiện tại nhìn vào vóc dáng sau sinh của Hà My ai cũng ngỡ ngàng, bởi trước đó cô nàng từng stress khi tăng cân quá nhiều khi mang thai. Cũng giống như bao bà mẹ khác, Hà My từng phải đối mặt với việc thay đổi cân nặng khi bầu bí. Sau sinh được vài tháng Hà My đã lấy lại được vóc dáng phần nào, trên trang cá nhân cô cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh về bản thân. Trong hình, bà mẹ trẻ xuất hiện vô cùng rạng rỡ, làn da tươi tắn và gương mặt không thay đổi là bao. Để có ngoại hình như vậy, cô tiết lộ từng dành kha khá công sức cho việc tập luyện và ăn uống khoa học. Trước đó, tâm sự về việc chuẩn bị làm mẹ, người đẹp họ Phạm tiết lộ khi ấy cô chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, em bé xuất hiện chính là món quà lớn dành cho vợ chồng cô. Cô nàng nghỉ việc ở VTV, hiện làm CEO cho công ty chuyên về lĩnh vực giáo dục. Ảnh: FBNV

