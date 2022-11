Nữ MC được cầu hôn trên máy bay khoe con trai đầu lòng

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ MC Hà My đã đăng tải hình ảnh con trai và tự hào khoe: “Hê lô mọi người. Con là Ken Heo - truyền nhân của cậu Lợn. Con 2,5 tháng - 7kg - 62,5cm. Mẹ con dự con sau này 1m9. Các bác thấy sao ạ”. Cậu con trai kháu khỉnh của nữ MC VTV và CEO đang mỉm cười cực kỳ đáng yêu. Nhìn vào hình và cả dòng trạng thái, người xem xuýt xoa vì cậu bé quá cao. Mọi người còn khen Phạm Ngọc Hà My chăm con “trộm vía” dù mới ít tháng nhưng đã bụ bẫm, thông minh. Không chỉ vậy, nhìn gương mặt chàng trai nhỏ, dân mạng phải gật đầu thừa nhận rằng Hà My lại gia nhập vào “hội đẻ thuê”. Trước lời bàn tán của mọi người, chính nữ MC xinh đẹp cũng phải thừa nhận con trai giống bố và có phần ấm ức vì bản thân mình xinh mà chẳng di truyền được nhiều cho con. Trước đó, những hình ảnh về quý tử cũng như buổi tiệc tròn 1 tháng của con cũng được cô hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân. Trong ngày quan trọng này, chồng Hà My đã đích thân tự tay chuẩn bị thật tỉ mỉ, để ý đến mọi công đoạn, chi tiết để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Hà My và chồng cực kỳ hạnh phúc, cùng nhau chụp ảnh bên con trai tròn 1 tháng. Sau khi có bầu, Hà My đã quyết định nghỉ việc tại VTV để tập trung cho dự định tương lai cũng như chăm sóc con gái. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng cô có chia sẻ một vài thông tin về công việc của mình. Ngoài ra, đời sống riêng tư cũng được Hà My thoải mái tiết lộ để fan được biết. Mọi người có phần ngưỡng mộ cô gái trẻ vì có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng giàu có. Đồng thời sau khi kết hôn, có con, Hà My cũng thay đổi nhiều từ ngoại hình đến phong cách thời trang.

