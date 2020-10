Cựu “nam thần” trường Ams bật mí về dòng máu trong người gây sốt

Sau gần 3 năm rời xa Hà Nội, dường như cựu nam sinh trường Ams có tên Chu Khắc Minh vẫn chưa hề hết hot trên các diễn đàn, đặc biệt với các thành viên Amser (hội học sinh trường Hà Nội Amsterdam). Sinh ra trong một gia đình có bố là người Trung, mẹ là người Việt, Khắc Minh may mắn thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ hai dòng máu. Vậy nên gương mặt của cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam là điểm nhấn thu hút nhiều sự chú ý. Không dừng lại ở nhan sắc, Khắc Minh còn thể hiện mình có tư duy thông minh, có trí tuệ mẫn tiệp lại càng tô điểm cho những nét đẹp mà chàng cựu nam sinh trường Hà Nội Amsterdam khiến hội chị em phải đổ ầm ầm. Kết thúc kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Khắc Minh lên đường nhập học tại Học viện cảnh sát nơi quê nội của mình với số điểm tự hào 87,3. Chia sẻ về lí do chọn trường Học viện cảnh sát tại Trùng Khánh, Khắc Minh chia sẻ: “Bố mình là một cảnh sát đã về hưu, ông là người định hướng cho mình theo ngành học này cũng là người khuyên mình đến Trung Quốc học tập... Trùng Khánh tuy nói là thành phố nhưng nó không khác gì một đất nước thu nhỏ và thuộc hàng phát triển nhất nhì tại Trung Quốc. Có lẽ vì thế bố thấy đây là môi trường thích hợp để mình phát triển tương lai và cũng là thử thách xem mình sẽ tự lập như thế nào khi không có bố mẹ", Khắc Minh chia sẻ thêm. Những ngày đầu xa nhà không dễ, Khắc Minh cho biết dù là quê thứ hai nhưng bên cạnh không có lấy một người thân. Anh chàng tự mình trang trải cuộc sống ở một thành phố có mức sống được xếp hạng cao như Trùng Khánh. Sau khi ổn định cuộc sống, Khắc Minh chủ động đi làm thêm nhiều công việc part-time khác như bồi bàn, order,… để kiếm thêm thu nhập, đỡ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Sở hữu gương mặt đẹp, body cao ráo, Khắc Minh nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhan hàng. Nhưng do quỹ thời gian eo hẹp và để đảm bảo không ảnh hưởng đến học tập, anh bạn đành từ chối chờ đến thời điểm hợp lí hơn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường: Nếu được đặc cách vào ĐH Y Hà Nội, em cũng xin từ chối - Nguồn: Vietnamnet Official

