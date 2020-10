Cựu nam sinh trường Amsterdam hai dòng máu khoe nhan sắc “cực phẩm”

Chu Khắc Minh, sinh năm 2000 hiện đang sống và học tập tại Học viện cảnh sát - Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Soái ca 10X từng là cái tên nổi bật tại trường Amsterdam không chỉ bởi vẻ đẹp con lai mà còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Sau gần 3 năm rời xa Hà Nội dường như cái tên này vẫn chưa hề hết hot trên các diễn đàn cùng với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt chuẩn mẫu ảnh, nam sinh Khắc Minh cũng nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng. Sau khi ra trường, Khắc Minh dự định sẽ quay trở lại Việt Nam định cư và làm việc do tình yêu cực lớn mà bạn dành cho con người và đất nước mà mình đã gắn bó suốt 18 năm. Sinh ra trong một gia đình có bố là người Trung, mẹ là người Việt, Khắc Minh may mắn thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ hai dòng máu này. Ngoài thời gian học vất vả tại trường Cảnh sát, Khắc Minh phải làm nhiều công việc part-time khác như bồi bàn, order,… để kiếm thêm thu nhập, đỡ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Lạnh lùng, ít nói và có phần nhút nhát, chàng hot boy này thú nhận mình có khá ít bạn bè. Được biết đến nhiều từ sự xuất hiện trên các fanpage săn lùng trai đẹp, không khó hiểu khi anh chàng nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ và sự theo đuổi cuồng nhiệt từ các fangirls. Được biết, hiện tại Khắc Minh đã có bạn gái. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường: Nếu được đặc cách vào ĐH Y Hà Nội, em cũng xin từ chối - Nguồn: Vietnamnet Official

Chu Khắc Minh, sinh năm 2000 hiện đang sống và học tập tại Học viện cảnh sát - Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Soái ca 10X từng là cái tên nổi bật tại trường Amsterdam không chỉ bởi vẻ đẹp con lai mà còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Sau gần 3 năm rời xa Hà Nội dường như cái tên này vẫn chưa hề hết hot trên các diễn đàn cùng với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt chuẩn mẫu ảnh, nam sinh Khắc Minh cũng nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng. Sau khi ra trường, Khắc Minh dự định sẽ quay trở lại Việt Nam định cư và làm việc do tình yêu cực lớn mà bạn dành cho con người và đất nước mà mình đã gắn bó suốt 18 năm. Sinh ra trong một gia đình có bố là người Trung, mẹ là người Việt, Khắc Minh may mắn thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ hai dòng máu này. Ngoài thời gian học vất vả tại trường Cảnh sát, Khắc Minh phải làm nhiều công việc part-time khác như bồi bàn, order,… để kiếm thêm thu nhập, đỡ bớt gánh nặng cho bố mẹ. Lạnh lùng, ít nói và có phần nhút nhát, chàng hot boy này thú nhận mình có khá ít bạn bè. Được biết đến nhiều từ sự xuất hiện trên các fanpage săn lùng trai đẹp, không khó hiểu khi anh chàng nhận được rất nhiều tình cảm mến mộ và sự theo đuổi cuồng nhiệt từ các fangirls. Được biết, hiện tại Khắc Minh đã có bạn gái. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường: Nếu được đặc cách vào ĐH Y Hà Nội, em cũng xin từ chối - Nguồn: Vietnamnet Official