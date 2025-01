Cung đường "đèn lồng khủng lồ" hot nhất dịp Tết Nguyên đán 2025

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 - Ánh sáng phương Đông (diễn ra từ 18/01 - 16/03/2025) mang thông điệp “Shine for Life – Thắp sáng vì sự sống” Ánh sáng phương Đông 2025 là nơi quy tụ hơn 30 tác phẩm đèn lồng quy mô lớn được chế tác bởi các nghệ nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam... Được sắp đặt công phu trên cung đường hàng km dọc tuyến phố Phố Đông, San Hô và một phần VinWonders Waves Park, các tác phẩm ánh sáng có “1 không 2” không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật đèn lồng mà còn cho du khách cơ hội gửi gắm những điều ước bình an cho năm mới. Với thông điệp xuyên suốt "Thắp sáng vì sự sống – Shine for Life”, Cuộc thi Thiết kế đèn lồng quốc tế Ocean 2025 không chỉ quy tụ những nghệ nhân đèn lồng xuất sắc nhất thế giới mà còn mở ra cơ hội nâng tầm và đưa nghệ thuật đèn lồng vào đời sống đương đại. Thông qua cuộc thi, các nghệ nhân sẽ được phát huy tối đa tinh hoa của nghệ thuật đèn lồng truyền thống, kết hợp khả năng sáng tạo không giới hạn của công nghệ hiện đại để tạo ra những bữa tiệc thị giác độc lạ và mãn nhãn cho công chúng. Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean sẽ là sự kiện văn hóa chưa từng có tại Việt Nam, lan tỏa niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời là tạo cơ hội đưa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống đến rộng rãi với công chúng và hòa quyện vào đời sống đương đại. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, với kỳ vọng đưa các lễ hội văn hóa quốc tế đến với Việt Nam, và đưa đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, cùng nhau kiến tạo một tương lai an lành và bền vững. Nhiều chiếc đèn lồng khủng lồ với những câu chuyện đi theo chắc chắn sẽ là điểm đến được nhiều bạn trẻ tìm đến thưởng thức và chụp ảnh check-in trong thời gian sắp tới. Chiếc đèn lồng hình linh thú được bày tại Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 - Ánh sáng phương Đông. Cây phù tang.... Đèn lồng mô tả nét văn hóa Hàn Quốc tại Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean 2025 - Ánh sáng phương Đông.

