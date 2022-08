Công khai mối quan hệ, bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe ngay mặt mộc

Cách đây ít ngày, Đoàn Văn Hậu lần đầu xác nhận yêu Doãn Hải My. Theo đó trên cả Facebook lẫn Instagram, anh đăng tải loạt hình tình tứ bên bạn gái. Về phía Doãn Hải My, cô tiết lộ quen biết Văn Hậu từ lâu. Nhưng phải đến sau chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, cô mới có dịp tìm hiểu, trò chuyện và chính thức hẹn hò với nam cầu thủ. Cũng từ đây, mọi thông tin đến đôi trẻ, đặc biệt là Doãn Hải My đều nhận về sự quan tâm lớn. Ngoài soi xét gia thế, ngoại hình của bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu lập tức lọt vào tầm ngắm của thánh soi. Sau loạt hình Hải My bị chụp lén khi ra sân vận động cổ vũ bạn trai bị rò rỉ cách đây ít ngày, mặt mộc nàng WAGs tiếp tục trở thành tâm điểm. Từ những khoảnh khắc bị đào xới lại cho thấy, Hải My sở hữu làn da căng bóng, mịn màng. Vì chăm sóc da mặt rất kĩ nên thỉnh thoảng 10X lại tự tin show hình không son phấn lên trang cá nhân. Ở phần bình luận dưới mỗi bài đăng là vô số lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội. Đáp lại tình cảm của mọi người, cô cũng trực tiếp gửi lời cảm ơn. Doãn Hải My (SN 2001) hiện là sinh viên lớp Luật chất lượng cao, trường ĐH Luật Hà Nội. Cô từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Không chỉ học giỏi Hải My còn sở hữu ngoại hình quyến rũ, vòng eo 56cm và gương mặt rất xinh đẹp. Văn Hậu và Hải My giấu nhẹm những bức ảnh chụp chung mãi tới đây mới chịu đăng tải. Từng có tin đồn sắp về chung nhà với Đoàn Văn Hậu, Hải My lên tiếng phủ nhận. Cô cho hay hiện cả 2 mới chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương, muốn tập trung cho sự nghiệp trước vì tuổi đời còn khá trẻ.

