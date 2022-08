Đoàn Văn Hậu lập tài khoản riêng phát “cẩu lương” cùng Doãn Hải My?

Sau bao ngày tháng ''úp mở'', mới đây Đoàn Văn Hậu chính thức công khai loạt ảnh tình tứ bên Doãn Hải My như lời thông báo về mối quan hệ của họ. Chỉ ít phút đăng tải, loạt ảnh chưa từng lên sóng của cặp "trai tài gái sắc" đã thu hút bão tương tác. Đồng nghiệp, người hâm mộ thi nhau vào chúc mừng Văn Hậu và Doãn Hải My. Cư dân mạng cũng hối thúc đôi trẻ "cưới thôi". Sau công khai yêu Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu được cho tự lập page couple phát cẩu lương với bạn gái. Theo đó, một tài khoản Instagram có nội dung "Gia đình Đoàn" bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm nam cầu thủ xác nhận mối quan hệ yêu đương với người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam. Trên page này đăng tải nhiều hình ảnh hiếm thấy của Văn Hậu và Hải My, từ đây nhiều người cho rằng chàng cầu thủ tự lập page couple "phát cẩu lương" với Hải My. Từ hôm qua đến nay, page mới này liên tục "xả" loạt ảnh chưa từng được công bố của cả hai. Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng cùng follow page này. Ngoài ra, Văn Hậu còn sử dụng tài khoản cá nhân có dấu tích xanh share bài đăng từ đây, như một cách để quảng cáo "Gia đình Đoàn" với mọi người. Dù page mới ra đời gần đây nhưng đã sở hữu lượng theo dõi khá lớn, dưới mỗi bức ảnh, người hâm mộ bày tỏ thích thú, ủng hộ cặp đôi "trai tài gái sắc". Đây là lần đầu tiên cầu thủ gốc Thái Bình công khai ảnh nửa kia trên trang cá nhân. Doãn Hải My ngay sau đó cũng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò của cả hai. Người đẹp cho biết cả 2 quen nhau từ rất lâu rồi nhưng phải sau chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2020, họ mới chính thức trở thành một cặp. Bên cạnh đó, người trong cuộc cũng phủ nhận chuyện Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chuẩn bị đám cưới. Cặp đôi hiện đều còn rất trẻ nên muốn tập trung cho công việc, thực hiện những hoài bão, dự định riêng. Ảnh: FBNV

