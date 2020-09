Cô giáo xinh như hot girl, bảo sao các bố chăm đưa con đi học

Trần Thị Nam Trân hay còn được biết đến với nickname Trần Trân là một trong những cô giáo xinh như hot girl từng khiến CĐM phải chú ý. Nữ giáo viên xinh đẹp này sở hữu lượng fan hâm mộ không kém cạnh những người nổi tiếng. Khi lên lớp cô chọn mặc trang phục truyền thống là áo dài, còn ngoài đời hình ảnh của cô nàng trẻ trung hơn. Sau khi nổi tiếng, Trần Trân thường xuyên được mời làm mẫu ảnh hay quảng cáo sản phẩm may mặc. Hiện tại nữ giáo viên 9X này chuyển sang làm youtube và được đông đảo khán giả đón nhận, ủng hộ. Trần Trân sở hữu chiều cao 1m66 với thân hình lý tưởng số đo 3 vòng 83 – 58 – 92 đáng mơ ước. Gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục nên cô nàng muốn nối nghiệp gia đình. Thêm một cô giáo vô cùng xinh đẹp nữa có tên Âu Hà My (SN 1994, Hà Nội) hiện đang là giảng viên Khoa Ngoại ngữ – Ngoại ngữ Pháp tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Không những xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu thân hình nuột nà, nóng bỏng. Kỳ thi THQG năm 2018, Âu Hà My từng khiến dân mạng “phát sốt” với hình ảnh một nữ giám thị vô cùng xinh đẹp tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại không chỉ giảng dạy, Hà My còn kiêm thêm nghề tay trái là nhận quảng cáo các sản phẩm trên Facebook. Vương Diệu Linh là một trong những thí sinh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sống tại Hà Nội, theo học ngành mỹ thuật. Được biết, người đẹp này còn làm giáo viên tại một trung tâm Anh ngữ. Diệu Linh mới thi IELTS vào đầu năm, đạt kết quả 7.0. Vương Diệu Linh, sinh năm 1999, hiện là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hiện, cô đang cố gắng tập luyện để cải thiện vóc dáng và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài chuyên ngành mỹ thuật, cô nàng còn đam mê thời trang, có năng khiếu múa và nhảy hiện đại. Diệu Linh cũng có một kênh riêng, đăng tải các video về Tiếng Anh hoặc những món đồ tự làm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nghị lực của "thầy giáo tí hon" - Nguồn: KÊNH VTC14

