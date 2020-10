Cô gái nghi hẹn hò với em trai rich kid Tiên Nguyễn là ai?

Mới đây cộng đồng hết sức quan tâm đến tin đồn con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - thiếu gia Hiếu Nguyễn đang hẹn hò với nữ thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Diệu Linh. Người đẹp sinh năm 1998 Phạm Diệu Linh là người mẫu lookbook tại Hà Nội. Cô từng tham gia vào dàn hot girl cổ vũ World Cup 2018. Vừa qua, "bản sao" Châu Bùi đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng rất tiếc trượt top 60. Nữ sinh viên khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từng được đánh giá là một trong những thí sinh nổi trội tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước Hoa Hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh từng ghi danh tại chương trình thực tế "Vẻ Đẹp Thương Hiệu - The Look" được tổ chức vào năm 2017. Cô lọt vào top 5 gương mặt có số phiếu bầu cao nhất trong vòng online. Diệu Linh theo học ở cả hai trường là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (chuyên ngành sư phạm âm nhạc) và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (thanh nhạc). Diệu Linh vài năm trở lại đây là gương mặt quen thuộc trong các bộ hình lookbook cho nhiều thương hiệu ở Hà thành. Không chỉ có hình thể đẹp khiến nhiều người mê mệt, hot girl 22 tuổi này còn sở hữu gương mặt và thần thái không thể chê vào đâu được. Nhan sắc của Diệu Linh được đánh giá có nét pha trộn giữa Hạ Vi và Châu Bùi. Sở hữu gương mặt đúng chuẩn hiện tại - mặt tròn, cằm nhọn, mắt to, mũi dọc dừa và đôi môi căng mọng, mỗi bức hình của 9X này luôn được dân mạng bão like và thả tim rần rần. 9X không ít lần tiết lộ việc đang rèn luyện bản thân mỗi ngày để sẵn sàng tham gia showbiz.Người đẹp sinh năm 1998 khá trung thành với biểu cảm "lạnh như băng". Tuy vậy ngoài đời, 9X là người vui vẻ, hoà đồng và hơi nổi loạn. Linh từng chia sẻ cô nàng đã khá ưng ý với đường nét trên gương mặt của mình nên sẽ không bao giờ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên khoe ảnh tụ tập với bạn bè và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

Mới đây cộng đồng hết sức quan tâm đến tin đồn con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - thiếu gia Hiếu Nguyễn đang hẹn hò với nữ thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Diệu Linh. Người đẹp sinh năm 1998 Phạm Diệu Linh là người mẫu lookbook tại Hà Nội. Cô từng tham gia vào dàn hot girl cổ vũ World Cup 2018. Vừa qua, "bản sao" Châu Bùi đăng kí tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng rất tiếc trượt top 60. Nữ sinh viên khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từng được đánh giá là một trong những thí sinh nổi trội tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước Hoa Hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh từng ghi danh tại chương trình thực tế "Vẻ Đẹp Thương Hiệu - The Look" được tổ chức vào năm 2017. Cô lọt vào top 5 gương mặt có số phiếu bầu cao nhất trong vòng online. Diệu Linh theo học ở cả hai trường là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (chuyên ngành sư phạm âm nhạc) và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (thanh nhạc). Diệu Linh vài năm trở lại đây là gương mặt quen thuộc trong các bộ hình lookbook cho nhiều thương hiệu ở Hà thành. Không chỉ có hình thể đẹp khiến nhiều người mê mệt, hot girl 22 tuổi này còn sở hữu gương mặt và thần thái không thể chê vào đâu được. Nhan sắc của Diệu Linh được đánh giá có nét pha trộn giữa Hạ Vi và Châu Bùi. Sở hữu gương mặt đúng chuẩn hiện tại - mặt tròn, cằm nhọn, mắt to, mũi dọc dừa và đôi môi căng mọng, mỗi bức hình của 9X này luôn được dân mạng bão like và thả tim rần rần. 9X không ít lần tiết lộ việc đang rèn luyện bản thân mỗi ngày để sẵn sàng tham gia showbiz. Người đẹp sinh năm 1998 khá trung thành với biểu cảm "lạnh như băng". Tuy vậy ngoài đời, 9X là người vui vẻ, hoà đồng và hơi nổi loạn. Linh từng chia sẻ cô nàng đã khá ưng ý với đường nét trên gương mặt của mình nên sẽ không bao giờ nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên khoe ảnh tụ tập với bạn bè và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News