Bị tố chỉnh ảnh lố, người đẹp chuyển giới khiến dân tình ngỡ ngàng

Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới nổi tiếng của Việt Nam. Cô hiện là một trong những ngôi sao thu hút được sự chú ý hàng đầu showbiz. Vậy nên, nhất cử nhất động của cô đều được dân mạng chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân của mình. Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh mới khiến người hâm mộ chú ý. Trong hình, mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc khác lạ. Khuôn mặt nhỏ và nhọn hoắt, đôi mắt to bất thường của người đẹp Lâm Khánh Chi trông lạ hoắc. Nhiều người cho rằng cô đã lạm dụng các app chỉnh sửa ảnh quá đà. Trước những tấm hình trên, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tò mò không hiểu tại sao trông cô lại khác đến vậy đồng thời cho rằng Lâm Khánh Chi bình thường xinh hơn rất nhiều. Đáp lại bình luận của người hâm mộ, Lâm Khánh Chi có viết trên trang cá nhân cho biết "Mặt chị tự nhiên nhỏ vậy đó em" để khẳng định nhan sắc thật chứ không cần phải nhờ đến sự can thiệp các phần mềm chụp ảnh nào. Trước đó, một số bức ảnh của Lâm Khánh Chi đã cho thấy nhan sắc khác lạ, không hề giống như lúc cô xuất hiện trước công chúng sau khi chuyển giới hoàn toàn. Nguyên nhân gây ra việc nhan sắc thay đổi của Lâm Khánh Chi được cho là do một phần lớn là đến từ kiểu trang điểm của cô nàng. Trong nhiều tấm hình, người hâm mộ thậm chí còn chẳng nhận ra người đẹp chuyển giới. Lâm Khánh Chi không ngần ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Dân mạng nhận xét rằng bà mẹ một con sở hữu khuôn mặt sẵn nét xinh, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã cực kỳ ăn hình. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977. Trước khi công khai chuyển giới, chị từng là một nam ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Hiện, Lâm Khánh Chi đã có chồng và có con trai bằng phương pháp mang thai hộ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Con trai Lâm Khánh Chi gây giật mình vì giống một người - Nguồn: Youtube

Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới nổi tiếng của Việt Nam. Cô hiện là một trong những ngôi sao thu hút được sự chú ý hàng đầu showbiz. Vậy nên, nhất cử nhất động của cô đều được dân mạng chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân của mình. Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh mới khiến người hâm mộ chú ý. Trong hình, mỹ nhân chuyển giới có nhan sắc khác lạ. Khuôn mặt nhỏ và nhọn hoắt, đôi mắt to bất thường của người đẹp Lâm Khánh Chi trông lạ hoắc. Nhiều người cho rằng cô đã lạm dụng các app chỉnh sửa ảnh quá đà. Trước những tấm hình trên, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tò mò không hiểu tại sao trông cô lại khác đến vậy đồng thời cho rằng Lâm Khánh Chi bình thường xinh hơn rất nhiều. Đáp lại bình luận của người hâm mộ, Lâm Khánh Chi có viết trên trang cá nhân cho biết "Mặt chị tự nhiên nhỏ vậy đó em" để khẳng định nhan sắc thật chứ không cần phải nhờ đến sự can thiệp các phần mềm chụp ảnh nào. Trước đó, một số bức ảnh của Lâm Khánh Chi đã cho thấy nhan sắc khác lạ, không hề giống như lúc cô xuất hiện trước công chúng sau khi chuyển giới hoàn toàn. Nguyên nhân gây ra việc nhan sắc thay đổi của Lâm Khánh Chi được cho là do một phần lớn là đến từ kiểu trang điểm của cô nàng. Trong nhiều tấm hình, người hâm mộ thậm chí còn chẳng nhận ra người đẹp chuyển giới . Lâm Khánh Chi không ngần ngại khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Dân mạng nhận xét rằng bà mẹ một con sở hữu khuôn mặt sẵn nét xinh, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã cực kỳ ăn hình. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977. Trước khi công khai chuyển giới, chị từng là một nam ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Hiện, Lâm Khánh Chi đã có chồng và có con trai bằng phương pháp mang thai hộ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Con trai Lâm Khánh Chi gây giật mình vì giống một người - Nguồn: Youtube