Cô gái kêu trời vì những hành khách trẻ con vô ý thức trên máy bay

Máy bay là phương tiện di chuyển ở những quãng đường xa rất tiện lợi cho mọi người. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, nhiều người chọn máy bay là phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, khi đi lại bằng máy bay có những hành khách có ý thức nhưng cũng có những câu chuyện khiến các hành khách khác mệt mỏi và đau đầu.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện về đi máy bay khiến nhiều người suy ngẫm. "Chuyến đi tôi ngồi sau một nhà có 3 đứa trẻ con, 1 đứa bé ngồi ở trên với 2 người lớn, 2 đứa nhỉnh hơn ngồi ở sau với một người nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, volume của hai đứa trẻ con quá to, tôi cũng có con, hiểu trẻ con chưa kiểm soát được âm lượng, nhắc thì thỉnh thoảng sẽ quên mất mà vẫn gào lên như thường. Tôi không hi vọng hai đứa sẽ yên ắng, nhưng ít nhất người lớn phải nh, đằng này tuyệt nhiên không, thậm chí 3 người lớn còn nói cười to hơn", cô gái kể.

Đó là chuyến đi, còn trong chuyến về, cô gái cũng gặp phải tình huống oái oăm ko kém. "Volume và tần suất nói của em bé này cũng chả kém gì 2 em bé trước. Nhưng mẹ em bé không quan tâm lắm, vẫn nói chuyện với con bình thường, khi em bé nói nhiều quá, cô ấy chỉ bảo "Em ơi em nói nhiều quá đấy xong thơm con chùn chụt". Là sao, đây là mắng hay khuyến khích. Ôm ấp hôn hít con suốt nhưng khi em bé ăn mì có hơi vội vã làm vãi dây ra bàn thì cô ấy quát. Sau đó, em bé ngủ, tôi cũng ngủ, một lúc tao lại tỉnh vì bị em bé đạp bình bịch vào người, mẹ em bé thấy nhưng cũng không nói gì. Thôi thì coi như con tôi đang đạp vậy. Tôi lại cố ngủ tiếp. Ở phía trên tầm vài hàng có 3 em bé gái, các em ríu rít suốt từ lúc ở sân bay cho tới lúc xuống. Một đoàn học sinh đi thi đấu nói cũng không to bằng 3 em bé ý. Và phụ huynh thì vẫn coi đó là chuyện bình thường".

Câu chuyện của cô gái nhận được nhiều lượt like của cư dân mạng vì không ít người đã từng trải qua tình cảnh này. Nhiều người khổ sở khi phải đối diện với những âm thanh ồn ào từ người thiếu ý thức.

"Trẻ con đã là gì, nhiều người đi máy bay chả có ý thức còn tháo giày ra khiến cả khoang bốc mùi. Có lần đi còn gặp một bà nghe nhạc ồn ào mà nhắc nhở còn nhăn nhó", một người nói.

Một người khác bình luận: "Nhiều gia đình đi máy bay cứ để con nghịch ngợm, ồn ào. Chưa kể có người cả chuyến bay không ngủ cứ kể chuyện rả rích khiến người khác vô cùng mệt mỏi và bị ảnh hưởng".