Chuyện tình Giang ơi và "anh bạn thân", netizen ngưỡng mộ vạn phần

Giang Ơi! là một trong những vlogger nổi tiếng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Mới đây, cô trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi thông báo hạ sinh con gái đầu lòng. Bên cạnh tiểu công chúa, điều khiến dân mạng quan tâm đó chính là mối tình ngọt ngào của cô và chồng. Vlogger Giang Ơi! thường gọi chồng mình là “anh bạn thân”, bởi lẽ họ từng có tình cảm với nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở tuổi 15, 16 mộng mơ. Tuy nhiên “tình yêu gà bông” chẳng kéo dài được bao lâu, họ lạc mất nhau và chính thức nói lại lời yêu sau 5 năm, khi cả hai đã chín chắn, trưởng thành. Năm 21 tuổi, nữ vlogger Giang Ơi! và chồng yêu lại từ đầu để cùng học hỏi, bù đắp cho đối phương. 6 năm hẹn hò, họ là chỗ dựa của nhau, cùng chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Sau thời gian dài hẹn hò, Giang Ơi! và "anh bạn thân" chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Đúng với phong cách của mình, cô đã tổ chức một đám cưới ấm cúng, giản dị trong sự chung vui của gia đình và bạn bè thân thiết. Theo chia sẻ của bạn bè, Giang Ơi! là người luôn vội vã trong mọi chuyện, còn chồng cô - Trị Nguyễn lại cẩn thận, chu đáo và luôn điềm tĩnh. Họ là những mảnh ghép bổ sung điểm yếu, khiến đối phương tốt lên từng ngày. Thời điểm mới tập làm video, Trị Nguyễn cùng Giang Ơi săn sale máy tính đầu tiên. Anh cũng chính là người quay, chỉnh sửa cho nữ vlogger từng video một. Khi về chung một nhà, Giang Ơi! và chồng cuối cùng cặp đôi cũng đã có quả ngọt. Mới đây, Giang Ơi! hạnh phúc chia sẻ hành trình sinh con nhận về sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ vlogger cho biết: "Mây nhỏ xíu, được bác sĩ đặt lên nằm lọt thỏm trên lòng mẹ lần đầu tiên. Cảm giác lúc ấy là một thứ hạnh phúc mà mẹ không diễn tả được thành lời. Mẹ thương Mây bé bỏng, thương ba vất vả chạy ngược xuôi, thương đám anh chị lắm lông của con ngơ ngác nhìn theo khi thấy đêm hôm ba mẹ khăn gói hớt hải rời nhà. Vậy là gia đình nhỏ của mình có thêm một mảnh ghép mới... Ba mẹ sẽ luôn đồng hành bên cạnh con, và cũng có rất nhiều cô chú mong con, gửi những lời chúc yêu thương nhất đến con. Tranh thủ lúc con ngủ mẹ viết mấy dòng này cùng với mấy tấm hình kỷ niệm, thay cho lời chào của con đến với tất cả các cô chú. Cảm ơn những lời chúc của mọi người để gia đình nhỏ của mình được mọi sự tốt đẹp, để con được chào đời bình an, em bé Nguyễn Thu An." - Nữ vlogger chia sẻ trên trang cá nhân. Chuyện tình của Giang Ơi! từng là cảm hứng và động lực cho nhiều bạn trẻ. Họ đã cùng nhau đi qua thanh xuân, dành cho đối phương những gì tuyệt vời nhất. Giang Ơi! và "anh bạn thân" hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News

