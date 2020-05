Dàn du học sinh Việt làm Youtuber, đâu chỉ đẹp mà còn hay

Nếu là một fan trung thành của Youtube, chắc hẳn các bạn trẻ sẽ không còn quá lạ với những vlog của Giang Ơi. Chủ của kênh Youtube có lượng subscribe ầm ầm này là một du học sinh Việt tại Anh. Với quãng thời gian du học châu Âu lâu như vậy, tư duy và cách làm video của Giang Ơi hết sức phóng khoáng và thoải mái. Cựu du học sinh Việt này đem đến cảm giác gần gũi và năng lượng tích cực cho người xem qua từng clip của mình. Không cố "đu" theo những chủ đề gây tranh cãi, Giang đơn giản chỉ là Giang, chủ nhân của những chú mèo hoang được đem về nhà chăm sóc và những bài học về cách sống và kinh nghiệm làm việc. Cũng giống như Giang Ơi, Thạch Trang cũng là một Youtuber mang đến nguồn năng lượng siêu tích cực cho người xem. Mỗi video trên kênh của cô nàng du học sinh ngành truyền thông tại Đức này mang đến cho mọi người sự vui vẻ, lạc quan Trong những channel của mình, Thạch Trang không chỉ chia sẻ bí quyết học tiếng hiệu quả, cách chụp ảnh sao cho đẹp mà cô nàng còn nói về kinh nghiệm makeup hàng ngày sao cho đẹp. Mỗi video đều không quá cầu kỳ nhưng nhờ vẻ ngoài đáng yêu, năng lượng của tuổi 20 luôn tràn đầy của Thạch Trang đã níu chân rất nhiều follower ở lại với channel của nữ du học sinh Việt này. Changmakeup (tên thật là Ngô Quỳnh Trang) từng là du học sinh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Kutztown University of Pennsylvania. Cô nàng đang sở hữu kênh Youtube về mỹ phẩm với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Sức hút của Chang không chỉ đến từ những video clip long lanh, những màn phối màu điệu nghệ, bộ trang điểm đắt tiền mà còn đến từ cách nói chuyện gần gũi, tinh thần tích cực đằng sau những sản phẩm trên mạng. Với những nỗ lực của mình, Chang đã được tạp chí Forbes bình chọn vinh danh trong danh sách "30 under 30" gồm 30 gương mắt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam với vai trò Giám đốc sáng tạo và đồng sáng lập OFELIA. Mei Chan tên thật là Hà Trang là sinh viên năm hai ngành Truyền thông và nhận được học bổng toàn phần bốn năm học của trường ĐH Yonsei - Hà Quốc. Trong những clip của mình, Hà Trang chia sẻ về kinh nghiệm du học Hàn Quốc cùng với đó là cuộc sống đời thường tại xứ sở Kim Chi. Vừa qua, Hà Trang đã tham gia dự án dance cover mới nhất của Lisa (Black Link). Chưa dừng lại ở đó, cô bạn còn may mắn khi được gặp gỡ nhiều Idol Kpop nổi tiếng. Nguyên Newin (tên thật là Hoàng Bảo Nguyên) từng là cựu sinh viên ngành Giao tiếp kinh tế tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng dành 100% thời gian cho công việc Youtuber. Từng có quãng thời gian bị nhấn chìm trong căn bệnh trầm cảm, phải bảo lưu việc học để về nước nên Nguyên Newin thấu hiểu hơn ai hết sự lạc lõng, mất phương hướng của nhiều bạn trẻ. Vậy nên dù không chiêu trò hay scandal màu mè, cô nàng dần chiếm được cảm tình bằng những vlog văn minh để giới trẻ trở nên tự tin hơn. Không diện quá nhiều đồ hiệu hay váy vóc nhưng thần thái của Nguyên lúc nào cũng toát lên khí chất của một nàng tiểu thư con nhà giàu thông minh và rất khéo léo. Giang Vũ là chủ nhân của channel với gần 200.000 lượt đăng kí kênh. Cô bạn từng là học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ trước khi sang Nhật du học với học bổng ngành Kinh doanh Tổng hợp của trường ĐH Jonsai. Giống biết bao du học sinh khác, Giang chia sẻ nhiều video bổ ích về cách apply học bổng du học Nhật, cách học tiếng Nhật và cả cuộc sống nhiều màu sắc của mình ở đất nước mặt trời mọc. Đặc biệt ở Giang là cách nói chuyện rất thẳng thắn, ngắn gọn nhưng vẫn đầy tích cực khiến ai cũng muốn vui lây. Không màu mè, không cầu kỳ, Giang Vũ vẫn dư sức khiến người xem đi hết từ video này đến video nọ trên kênh Youtube của cô nàng. Mời quý độc giả xem video: BÍ QUYẾT CỦA MÌNH ĐỂ LÀM VIỆC MÌNH KHÔNG THÍCH | Vlog - Nguồn: Giang Ơi

Nếu là một fan trung thành của Youtube, chắc hẳn các bạn trẻ sẽ không còn quá lạ với những vlog của Giang Ơi. Chủ của kênh Youtube có lượng subscribe ầm ầm này là một du học sinh Việt tại Anh. Với quãng thời gian du học châu Âu lâu như vậy, tư duy và cách làm video của Giang Ơi hết sức phóng khoáng và thoải mái. Cựu du học sinh Việt này đem đến cảm giác gần gũi và năng lượng tích cực cho người xem qua từng clip của mình. Không cố "đu" theo những chủ đề gây tranh cãi, Giang đơn giản chỉ là Giang, chủ nhân của những chú mèo hoang được đem về nhà chăm sóc và những bài học về cách sống và kinh nghiệm làm việc. Cũng giống như Giang Ơi, Thạch Trang cũng là một Youtuber mang đến nguồn năng lượng siêu tích cực cho người xem. Mỗi video trên kênh của cô nàng du học sinh ngành truyền thông tại Đức này mang đến cho mọi người sự vui vẻ, lạc quan Trong những channel của mình, Thạch Trang không chỉ chia sẻ bí quyết học tiếng hiệu quả, cách chụp ảnh sao cho đẹp mà cô nàng còn nói về kinh nghiệm makeup hàng ngày sao cho đẹp. Mỗi video đều không quá cầu kỳ nhưng nhờ vẻ ngoài đáng yêu, năng lượng của tuổi 20 luôn tràn đầy của Thạch Trang đã níu chân rất nhiều follower ở lại với channel của nữ du học sinh Việt này. Changmakeup (tên thật là Ngô Quỳnh Trang) từng là du học sinh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Kutztown University of Pennsylvania. Cô nàng đang sở hữu kênh Youtube về mỹ phẩm với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Sức hút của Chang không chỉ đến từ những video clip long lanh, những màn phối màu điệu nghệ, bộ trang điểm đắt tiền mà còn đến từ cách nói chuyện gần gũi, tinh thần tích cực đằng sau những sản phẩm trên mạng. Với những nỗ lực của mình, Chang đã được tạp chí Forbes bình chọn vinh danh trong danh sách "30 under 30" gồm 30 gương mắt dưới 30 tuổi nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam với vai trò Giám đốc sáng tạo và đồng sáng lập OFELIA. Mei Chan tên thật là Hà Trang là sinh viên năm hai ngành Truyền thông và nhận được học bổng toàn phần bốn năm học của trường ĐH Yonsei - Hà Quốc. Trong những clip của mình, Hà Trang chia sẻ về kinh nghiệm du học Hàn Quốc cùng với đó là cuộc sống đời thường tại xứ sở Kim Chi. Vừa qua, Hà Trang đã tham gia dự án dance cover mới nhất của Lisa (Black Link). Chưa dừng lại ở đó, cô bạn còn may mắn khi được gặp gỡ nhiều Idol Kpop nổi tiếng. Nguyên Newin (tên thật là Hoàng Bảo Nguyên) từng là cựu sinh viên ngành Giao tiếp kinh tế tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng dành 100% thời gian cho công việc Youtuber. Từng có quãng thời gian bị nhấn chìm trong căn bệnh trầm cảm, phải bảo lưu việc học để về nước nên Nguyên Newin thấu hiểu hơn ai hết sự lạc lõng, mất phương hướng của nhiều bạn trẻ. Vậy nên dù không chiêu trò hay scandal màu mè, cô nàng dần chiếm được cảm tình bằng những vlog văn minh để giới trẻ trở nên tự tin hơn. Không diện quá nhiều đồ hiệu hay váy vóc nhưng thần thái của Nguyên lúc nào cũng toát lên khí chất của một nàng tiểu thư con nhà giàu thông minh và rất khéo léo. Giang Vũ là chủ nhân của channel với gần 200.000 lượt đăng kí kênh. Cô bạn từng là học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ trước khi sang Nhật du học với học bổng ngành Kinh doanh Tổng hợp của trường ĐH Jonsai. Giống biết bao du học sinh khác, Giang chia sẻ nhiều video bổ ích về cách apply học bổng du học Nhật, cách học tiếng Nhật và cả cuộc sống nhiều màu sắc của mình ở đất nước mặt trời mọc. Đặc biệt ở Giang là cách nói chuyện rất thẳng thắn, ngắn gọn nhưng vẫn đầy tích cực khiến ai cũng muốn vui lây. Không màu mè, không cầu kỳ, Giang Vũ vẫn dư sức khiến người xem đi hết từ video này đến video nọ trên kênh Youtube của cô nàng. Mời quý độc giả xem video: BÍ QUYẾT CỦA MÌNH ĐỂ LÀM VIỆC MÌNH KHÔNG THÍCH | Vlog - Nguồn: Giang Ơi