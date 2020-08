Vlogger Giang Ơi bị bạn cũ “bóc phốt” chuyện bắt nạt thời cấp 2

Sau 21 tập phát sóng với 10 nhân vật khách mời truyền cảm hứng, Trần Lê Thu Giang ( Giang Ơi) mới đây là khách mời cuối cùng khép lại mùa 5 của chương trình IELTS FACE-OFF. Là khách mời được các bạn trẻ vô cùng ngưỡng mộ, háo hức mong chờ, nữ vlogger Giang Ơi đã chia sẻ về động lực sang Anh du học của mình gây chú ý. Trong những chia sẻ đó, đáng chú ý nhất là câu chuyện nữ vlogger bị bạn bè bắt nạt thời học cấp 2, và đây cũng là lý do chính "đẩy" cô sang Anh du học. Ngay sau khi chương trình được phát sóng, câu chuyện của Giang Ơi nhận về nhiều phản hồi từ dân mạng. Mới đây nhất, một cô bạn cũ hồi cấp hai của nữ vlogger có tên Lê Việt Hà (hay còn gọi với nghệ danh là Zoie) đã lên tiếng bác bỏ mọi chuyện và tố bạn cùng lớp của mình bịa đặt khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Trong bài đăng của mình, Zoie cho biết Giang không hề bị bắt nạt, mà chính xác là các bạn trong lớp "ái ngại về việc chơi với Giang". Zoie cũng đưa ra lý do về việc này là vì "Giang có lối cư xử khá là... ngạo mạn và có phần làm quá sự tự tin của bản thân. Thậm chí những sự góp ý chân thật của bạn bè cũng bị Giang coi là xúc phạm". Sau khi bài đăng của Zoie xuất hiện, hàng loạt cư dân mạng đã vào bình luận và đứng về phía nữ vlogger đình đám này. Giang Ơi (tên thật: Trần Lê Thu Giang, sinh năm 1991) là cái tên không còn xa lạ đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay, cô nàng đang sở hữu kênh YouTube "Giang Ơi" với hơn 1,3 triệu subscribers. Cô thường làm vlog chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh, mẹo hay, các trải nghiệm trong cuộc sống thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Vlogger 9X tốt nghiệp đại học ngành Fashion Design & Technology. Cô từng có thời gian là stylist và phóng viên thời trang trước khi sang Anh hoàn thành bậc cao học ngành International Fashion Marketing. Mời quý độc giả đón xem thêm video Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt - Nguồn: VTC NOW

