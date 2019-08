Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real nhắm tới “máy chạy” Liverpool

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere dello Sport cho hay, trước khi TTCN đóng cửa, MU đã gửi đề nghị trị giá 82 triệu bảng đến Napoli, hòng thâu tóm Kalidou Koulibaly. Chuyển nhượng bóng đá từ Corriere dello Sport khẳng định, Juventus đã sớm thuyết phục thành công Eriksen gia nhập đội bóng theo dạng tự do vào mùa Hè tới. Đó là lý do vì sao, Eriksen liên tục từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Tottenham.Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, Neymar mắc phải tệ hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu và có khả năng sẽ tái phát nếu Neymar tiếp tục sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao vậy nên khả năng về Barca của cầu thủ này còn bỏ ngỏ. Real Betis đã chiêu mộ thành công chân sút ghi 17 bàn ở La Liga mùa giải 2018/19 là tiền đạo Borja Iglesias. Người đại diện của Mesut Ozil đã có mặt ở Washington để gặp mặt BLĐ D.C United, theo The Washington Post. Đội bóng Mỹ muốn chiêu mộ tiền vệ người Đức để thay thế vị trí của Wayne Rooney. Mới nhất, nguồn tin từ Soccer Link khẳng định, HLV Zinedine Zidane đã gọi điện trực tiếp tới Sadio Mane và chân sút người Senegal đã bày tỏ mong muốn được chuyển tới khoác áo Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay. Mới nhất, nguồn tin từ AS khẳng định, phía MU đã gửi thông điệp tới Real Madrid rằng, họ giữ vững lập trường liên quan tới tương lai của Paul Pogba và không có ý định để cầu thủ này ra đi. Động thái cho thấy, Quỷ đỏ không muốn lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào từ Real Madrid. Theo ấn phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Posta, MU và Fenerbahce đã bắt đầu hội đàm để thương thảo việc Marcos Rojo sang xứ Thổ theo dạng cho mượn. Trước đó, Fenerbahce nhắm Aleksandar Kolarov của AS Roma, nhưng đối tác nước Ý không muốn để anh ra đi. MU đánh giá rất thấp khả năng liên kết của Fernandes khi cầu thủ này thường xuyên để mất bóng. Ở mùa giải trước, tiền vệ này chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 75,1%, thấp hơn đáng kể so với Paul Pogba (82,8%). Với Bayern, sau khi chi hơn 100 triệu euro, họ cảm thấy mức phí trên dành cho Roca là quá đắt vào thời điểm hiện tại. Do đó, thương vụ này đang bị trì hoãn vô thời hạn.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere dello Sport cho hay, trước khi TTCN đóng cửa, MU đã gửi đề nghị trị giá 82 triệu bảng đến Napoli, hòng thâu tóm Kalidou Koulibaly. Chuyển nhượng bóng đá từ Corriere dello Sport khẳng định, Juventus đã sớm thuyết phục thành công Eriksen gia nhập đội bóng theo dạng tự do vào mùa Hè tới. Đó là lý do vì sao, Eriksen liên tục từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Tottenham. Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, Neymar mắc phải tệ hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu và có khả năng sẽ tái phát nếu Neymar tiếp tục sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao vậy nên khả năng về Barca của cầu thủ này còn bỏ ngỏ. Real Betis đã chiêu mộ thành công chân sút ghi 17 bàn ở La Liga mùa giải 2018/19 là tiền đạo Borja Iglesias. Người đại diện của Mesut Ozil đã có mặt ở Washington để gặp mặt BLĐ D.C United, theo The Washington Post. Đội bóng Mỹ muốn chiêu mộ tiền vệ người Đức để thay thế vị trí của Wayne Rooney. Mới nhất, nguồn tin từ Soccer Link khẳng định, HLV Zinedine Zidane đã gọi điện trực tiếp tới Sadio Mane và chân sút người Senegal đã bày tỏ mong muốn được chuyển tới khoác áo Real Madrid ngay trong mùa Hè năm nay. Mới nhất, nguồn tin từ AS khẳng định, phía MU đã gửi thông điệp tới Real Madrid rằng, họ giữ vững lập trường liên quan tới tương lai của Paul Pogba và không có ý định để cầu thủ này ra đi. Động thái cho thấy, Quỷ đỏ không muốn lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào từ Real Madrid. Theo ấn phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Posta, MU và Fenerbahce đã bắt đầu hội đàm để thương thảo việc Marcos Rojo sang xứ Thổ theo dạng cho mượn. Trước đó, Fenerbahce nhắm Aleksandar Kolarov của AS Roma, nhưng đối tác nước Ý không muốn để anh ra đi. MU đánh giá rất thấp khả năng liên kết của Fernandes khi cầu thủ này thường xuyên để mất bóng. Ở mùa giải trước, tiền vệ này chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 75,1%, thấp hơn đáng kể so với Paul Pogba (82,8%). Với Bayern, sau khi chi hơn 100 triệu euro, họ cảm thấy mức phí trên dành cho Roca là quá đắt vào thời điểm hiện tại. Do đó, thương vụ này đang bị trì hoãn vô thời hạn.