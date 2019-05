Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real chốt xong bom tấn mùa hè

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, thương vụ của Eden Hazard chuyển sang Real Madrid gần như đã hoàn tất với mức chi phí khá khủng lên tới 120 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Arsenal muốn bổ sung thêm trung vệ trong phiên chợ mùa hè và cái tên được HLV Emery nhắm tới đó là Djene Dakonam. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Arsenal đang là một trong những đội bóng làm việc trên thị trường chuyển nhượng và họ bắt đầu nhận được tín hiệu tích cực từ bộ đôi Serie A là Dennis Praet và Barella. Theo The Sun, cầu thủ người Bỉ muốn chuyển tới một CLB lớn để có thể chơi tại UEFA Champions League mùa giải tới. Do đó, để có được Youri Tielemans, Arsenal cần phải lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh hoặc giành chức vô địch UEFA Europa League mùa giải năm nay. Gary Cahill đã không còn một vị trí chính thức tại Chelsea và bây giờ là thời điểm thích hợp để anh ra đi. Bolton Wanderers đã đánh tiếng để có trung vệ này. Cầu thủ chạy cánh Aaron Wan-Bissaka mới đây đã khẳng định anh sẽ ở lại Crystal Palace bất chấp nhận được lời đề nghị từ MU. Theo báo giới TBN, tiền vệ trẻ Rodri của Atletico Madrid muốn ở lại CLB thi đấu thay vì gia nhập Man City như những tin đồn gần đây đã đưa. Man City được cho là một trong những CLB sẵn sàng trả điều khoản thanh lý hợp đồng 70 triệu euro của Rodri để đưa anh về kế tục Fernandinho. Rodri đang là một cầu thủ rất được đánh giá cao bởi báo giới TBN, rằng anh sẽ là người kế vị của Sergio Busquets trên hàng tiền vệ tuyển Tây Ban Nha. Theo đó, MU rất muốn có Ryan Sessegnon, tài năng trẻ của CLB Fulham hai mùa bóng gần đây. Trong bối cảnh đội chủ quản của Sessegnon xuống hạng, thời cơ chiêu mộ cầu thủ sinh năm 2000 đã đến. Mặc dù vậy, mới đây thì Tottenham Hotspur cũng bày tỏ mong muốn quyết liệt tranh giành chữ ký của Sessegnon. Gus Poyet, cựu HLV Brighton chia sẻ, đội bóng cũ của ông từng có cơ hội chiêu mộ Virgil van Dijk, khi đó mới 19 tuổi với giá chỉ 3 triệu euro từ Groningen. Tuy nhiên, Brighton khi đó chỉ vừa mới thăng hạng lên Championship và mức phí này vẫn là quá lớn đối với họ. Cuộc cách mạng nhân sự của MU đang được tiến hành, và Nicolo Barella nằm trong số các mục tiêu quan trọng của Quỷ đỏ. Mới đây, báo chí Anh và Brazil đưa tin, MU đang cố gắng dứt điểm nhanh thương vụ này. Hiện tại, MU đang đàm phán với Cagliari, với trung gian là nhà môi giới được FIFA cấp phép - Giovanni Branchini. Thương vụ này có thể sẽ sớm hoàn tất trong thời gian tới.

