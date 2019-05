Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: CĐV MU đòi BLĐ mua bản sao “Jaap Stam“

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tuttosport, MU đã gửi lời hỏi mua Nicolo Barella tới BLĐ Cagliari và cái giá mà Quỷ đỏ đưa ra đó là 45-50 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, CĐM MU sớm chỉ ra cầu thủ mà Ban lãnh đạo nên sớm chiêu mộ, đó là Matthijs de Ligt người đang rất thành công với Ajax ở UEFA Champions League. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tuttosport, Juventus một lần nữa tiếp xúc với Adrien Rabiot, cầu thủ mà vài tháng trước được cho đã hoàn tất thủ tục chuyển đến Barcelona. Tuy nhiên cho đến hiện tại, chưa có bất cứ thông báo nào được đưa ra và mọi việc lại trở về vạch xuất phát. Sau Eden Hazard, HLV trưởng Zinedine Zidane đang để mắt tới N'Golo Kante và dành cho cầu thủ này vô vàn những lời khen có cánh. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, Barcelona rất muốn mang Bernardo Silva về Camp Nou ngay trong hè này. Tuy nhiên, Silva ngay lập tức đã có động thái đáp trả lời mời gọi đến từ Gã khổng lồ xứ Catalan. Phương án đổi Edinson Cavani với Edin Dzeko của PSG đã bị AS Roma từ chối. Real Madrid đã tiến một bước dài trong công cuộc chiêu mộ ngôi sao đang thi đấu cho Tottenham Hotspur là Christian Eriksen. Theo tờ Daily Express, Chelsea đang quan tâm tới tiền đạo thuộc biên chế CLB Borussia Dortmund, Alexander Isak, người được mệnh danh là Zlatan Ibrahimovic mới. Cầu thủ trẻ người Thụy Điển mùa này đang thi đấu dưới dạng cho mượn cho CLB Willem II tại giải VĐQG Hà Lan. Sau 14 lần ra sân tại Eredivisie, Isak sở hữu 12 bàn thắng. Theo tờ Telegraph, Chelsea đang chuẩn bị đề nghị Petr Cech trở lại sân Stamford Bridge với vai trò giám đốc kĩ thuật. Thủ môn người Cộng hòa Séc sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Trong quá khứ, anh từng có 11 năm gắn bó và đạt được rất nhiều thành công với The Blues. Arsenal đang rất cần chiêu mộ thêm những nhân tố mới để phục vụ cho tham vọng mùa tới của mình. Và mới đây, tờ Express đã đưa tin khẳng định huấn luyện viên Unai Emery đã gửi thượng tầng đội bóng hai cái tên mình muốn có ở kỳ chuyển nhượng Hè tới, đó là bộ đôi trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham cùng Kurt Zouma của Chelsea.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tuttosport, MU đã gửi lời hỏi mua Nicolo Barella tới BLĐ Cagliari và cái giá mà Quỷ đỏ đưa ra đó là 45-50 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, CĐM MU sớm chỉ ra cầu thủ mà Ban lãnh đạo nên sớm chiêu mộ, đó là Matthijs de Ligt người đang rất thành công với Ajax ở UEFA Champions League. Chuyển nhượng cầu thủ từ Tuttosport, Juventus một lần nữa tiếp xúc với Adrien Rabiot, cầu thủ mà vài tháng trước được cho đã hoàn tất thủ tục chuyển đến Barcelona. Tuy nhiên cho đến hiện tại, chưa có bất cứ thông báo nào được đưa ra và mọi việc lại trở về vạch xuất phát. Sau Eden Hazard, HLV trưởng Zinedine Zidane đang để mắt tới N'Golo Kante và dành cho cầu thủ này vô vàn những lời khen có cánh. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, Barcelona rất muốn mang Bernardo Silva về Camp Nou ngay trong hè này. Tuy nhiên, Silva ngay lập tức đã có động thái đáp trả lời mời gọi đến từ Gã khổng lồ xứ Catalan. Phương án đổi Edinson Cavani với Edin Dzeko của PSG đã bị AS Roma từ chối. Real Madrid đã tiến một bước dài trong công cuộc chiêu mộ ngôi sao đang thi đấu cho Tottenham Hotspur là Christian Eriksen. Theo tờ Daily Express, Chelsea đang quan tâm tới tiền đạo thuộc biên chế CLB Borussia Dortmund, Alexander Isak, người được mệnh danh là Zlatan Ibrahimovic mới. Cầu thủ trẻ người Thụy Điển mùa này đang thi đấu dưới dạng cho mượn cho CLB Willem II tại giải VĐQG Hà Lan. Sau 14 lần ra sân tại Eredivisie, Isak sở hữu 12 bàn thắng. Theo tờ Telegraph, Chelsea đang chuẩn bị đề nghị Petr Cech trở lại sân Stamford Bridge với vai trò giám đốc kĩ thuật. Thủ môn người Cộng hòa Séc sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Trong quá khứ, anh từng có 11 năm gắn bó và đạt được rất nhiều thành công với The Blues. Arsenal đang rất cần chiêu mộ thêm những nhân tố mới để phục vụ cho tham vọng mùa tới của mình. Và mới đây, tờ Express đã đưa tin khẳng định huấn luyện viên Unai Emery đã gửi thượng tầng đội bóng hai cái tên mình muốn có ở kỳ chuyển nhượng Hè tới, đó là bộ đôi trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham cùng Kurt Zouma của Chelsea.