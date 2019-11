Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real mang 100 triệu "dạm hỏi" Rashford

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Record, Kylian Mbappe sẽ ở lại PSG ít nhất là đến hết mùa giải 2020/21. Tiền đạo trẻ người Pháp vẫn dự tính tương lai, nhưng là sau khoảng thời gian này. Chuyển nhượng bóng đá từ tờ Movistar, đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu quốc nội với Barca Atletico Madrid sẵn sàng chi ra đến 34 triệu bảng cho tiền vệ dày dặn kinh nghiệm người Croatia - Ivan Rakitic. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail, người đồng đội của Umtiti tại tuyển Pháp, Alexandre Lacazette đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 đến ngôi sao Barca và kèm theo một bức ảnh đầy ẩn ý. Cụ thể, Lacazette đăng tải hình ảnh khi anh cùng Umtiti còn khoác chung màu áo Lyon. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng, chân sút sinh năm 1991 muốn mời Umtiti đến Arsenal để tái hợp một lần nữa. Theo nguồn tin từ Calciomercato, Phó chủ tịch Ed Woodward đã có một cuộc thảo luận với nhà Glazer về Cris Ronaldo. BLĐ MU hiện tại có thể là thời điểm hoàn hảo để thực hiện thương vụ này, vì đang có một cuộc khủng hoảng nhỏ tại Juventus. Theo Fox Sports, Real Madrid hoàn toàn có thể chiêu mộ Mbappe rẻ hơn với 1 điều kiện, đó là BLĐ Los Blancos phải đồng thuận cho Vinicius Junior ra đi theo chiều ngược lại với PSG. Theo nguồn tin từ Diario Sport thông qua Football Espana, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tiễn 3 cái tên khỏi Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng sắp tới bao gồm Carles Alena, Ivan Rakitic và Moussa Wague. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có ý định bổ sung thêm bất kỳ nhân sự nào. Nguồn tin từ BBC, Daily Mail lẫn The Independent khẳng định, Eriksen có thể chia tay Tottenham với giá chỉ rơi vào khoảng 32 triệu bảng vào mùa Đông này. Theo tiết lộ từ tờ Don Balon, Rashford đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Nguồn tin này còn tiết lộ thêm, chân sút người Anh rời khỏi Old Trafford nếu Quỷ đỏ tiếp tục để mất tấm vé tham dự Champions League, và 100 triệu euro là mức giá mà MU yêu cầu cho sự phục vụ của cầu thủ 22 tuổi. Thời gian qua, Emre Can được cho là cái tên mà MU muốn mang về Old Trafford. Theo tờ Sky Sports, Juventus cũng đã đưa ra mức giá 35 triệu bảng cho sự phục vụ của tiền vệ này. Cựu cầu thủ của Liverpool đang trở thành người thừa dưới triệu đại HLV Maurizio Sarri, dù từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Max Allegri. Theo giới truyền thông Hà Lan, MU đang tiếp xúc với đại diện CLB PSV Eindhoven, thảo luận về tương lai tiền đạo Steven Bergwijn. Đây vốn không phải gương mặt mới với các quan chức Man United. Từ lâu, đội ngũ tuyển trạch viên Quỷ đỏ đã theo dõi kỹ Steven Bergwijn. Clip Marcus Rashford Crazy Skills Show 2019/20 - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Daily Record, Kylian Mbappe sẽ ở lại PSG ít nhất là đến hết mùa giải 2020/21. Tiền đạo trẻ người Pháp vẫn dự tính tương lai, nhưng là sau khoảng thời gian này. Chuyển nhượng bóng đá từ tờ Movistar, đối thủ cạnh tranh trực tiếp danh hiệu quốc nội với Barca Atletico Madrid sẵn sàng chi ra đến 34 triệu bảng cho tiền vệ dày dặn kinh nghiệm người Croatia - Ivan Rakitic. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail, người đồng đội của Umtiti tại tuyển Pháp, Alexandre Lacazette đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 đến ngôi sao Barca và kèm theo một bức ảnh đầy ẩn ý. Cụ thể, Lacazette đăng tải hình ảnh khi anh cùng Umtiti còn khoác chung màu áo Lyon. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng, chân sút sinh năm 1991 muốn mời Umtiti đến Arsenal để tái hợp một lần nữa. Theo nguồn tin từ Calciomercato, Phó chủ tịch Ed Woodward đã có một cuộc thảo luận với nhà Glazer về Cris Ronaldo. BLĐ MU hiện tại có thể là thời điểm hoàn hảo để thực hiện thương vụ này, vì đang có một cuộc khủng hoảng nhỏ tại Juventus. Theo Fox Sports, Real Madrid hoàn toàn có thể chiêu mộ Mbappe rẻ hơn với 1 điều kiện, đó là BLĐ Los Blancos phải đồng thuận cho Vinicius Junior ra đi theo chiều ngược lại với PSG. Theo nguồn tin từ Diario Sport thông qua Football Espana, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tiễn 3 cái tên khỏi Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng sắp tới bao gồm Carles Alena, Ivan Rakitic và Moussa Wague. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có ý định bổ sung thêm bất kỳ nhân sự nào. Nguồn tin từ BBC, Daily Mail lẫn The Independent khẳng định, Eriksen có thể chia tay Tottenham với giá chỉ rơi vào khoảng 32 triệu bảng vào mùa Đông này. Theo tiết lộ từ tờ Don Balon, Rashford đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Nguồn tin này còn tiết lộ thêm, chân sút người Anh rời khỏi Old Trafford nếu Quỷ đỏ tiếp tục để mất tấm vé tham dự Champions League, và 100 triệu euro là mức giá mà MU yêu cầu cho sự phục vụ của cầu thủ 22 tuổi. Thời gian qua, Emre Can được cho là cái tên mà MU muốn mang về Old Trafford. Theo tờ Sky Sports, Juventus cũng đã đưa ra mức giá 35 triệu bảng cho sự phục vụ của tiền vệ này. Cựu cầu thủ của Liverpool đang trở thành người thừa dưới triệu đại HLV Maurizio Sarri, dù từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Max Allegri. Theo giới truyền thông Hà Lan, MU đang tiếp xúc với đại diện CLB PSV Eindhoven, thảo luận về tương lai tiền đạo Steven Bergwijn. Đây vốn không phải gương mặt mới với các quan chức Man United. Từ lâu, đội ngũ tuyển trạch viên Quỷ đỏ đã theo dõi kỹ Steven Bergwijn. Clip Marcus Rashford Crazy Skills Show 2019/20 - Nguồn: Youtube