Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Đại gia Tây Ban Nha nhòm ngó sao Arsenal

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Paris, PSG đang lên kế hoạch đàm phán với Inter để mua đứt Icardi khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Cụ thể, Gã nhà giàu nước Pháp sẽ bỏ ra khoản tiền lên đến 65 triệu euro để kích hoạt điều khoản và trao cho Icardi một bản hợp đồng có thời hạn lên đến 5 năm. Chuyển nhượng bóng đá từ Optus Sport, Sancho công khai tỏ tình với Chelsea khi mới đây tiết lộ thần tượng của mình là Frank Lampard và Didier Drogba.Chuyển nhượng cầu thủ từ London, Chelsea dự định chi 3 triệu bảng để mang về tiền đạo mới 17 tuổi Matias Godoy. Trước sự quan tâm của nhà đương kim vô địch Europa League, chân sút sinh năm 2002 mới đây cũng lên tiếng bày tỏ cảm xúc. Theo nguồn tin từ Diario Sport thông qua Football Espana, Barca sẽ tiễn 3 cái tên khỏi Camp Nou ở kỳ chuyển nhượng sắp tới bao gồm Carles Alena, Ivan Rakitic và Moussa Wague. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có ý định bổ sung thêm bất kỳ nhân sự nào. Theo nguồn tin từ El Desmarque hai Gã khổng lồ Tây Ban Nha, Barcelona và Real Madrid đang hy vọng họ có thể tận dụng tình huống này bằng cách thực hiện một động thái chiêu mộ Aubameyang vào năm tới. Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng tương lai của Zlatan Ibrahimovic đã có chuyển biến mới. Cách đây ít giờ, trang chủ LA Galaxy xác nhận tiền đạo Thụy Điển sẽ không còn thi đấu cho đại diện MLS vào năm sau. Watford - đội bóng đang chìm sâu ở bảng xếp hạng Premier League - được cho là có ý định chiêu mộ một cầu thủ rất đáng chú ý ở Châu Á. Người này tên Kim Min Jae, quốc tịch Hàn Quốc và hiện khoác áo câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An (Beijing Guan) ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League). Những ngày vừa qua, xuất hiện nguồn tin cho biết, Arsenal theo dõi Merih Demiral, trung vệ trẻ của CLB Juventus. Đội chủ sân Emirates dự tính sẽ chi 40 triệu euro để thuyết phục CLB thành Turin "nhả người". Không chỉ Arsenal, Merih Demiral còn là cái tên mà Manchester United hay AC Milan đều rất khao khát. Sau khi được bổ nhiệm làm HLV RB Leipzig, Nagelsmann đã ràng buộc Werner với một hợp đồng mới, giữ tiền đạo này ở lại CLB cho đến năm 2023. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, thỏa thuận này chỉ bao gồm một điều khoản giải phóng trị giá 27 triệu bảng. Tờ Metro UK tiết lộ, cả Barcelona lẫn Juventus đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ Willian dưới dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Clip Real Madrid & Barcelona To BATTLE Over Arsenal’s Pierre Emerick Aubameyang?! - Nguồn: Transfer Talk

