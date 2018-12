Chuyển nhượng cầu thủ mới nhất: MU có trung vệ nhờ sa thải Mourinho

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Daily Mail, CLB Đại Liên Á Nhĩ Tân (Dalian Yifang) tại Chinese Super League đang nhắm tới tiền vệ Wilfrield Zaha. Chuyển nhượng bóng đá từ The Viola, MU vẫn giữ ý định muốn chiêu mộ Nikola Milenkovic-Savic, người đang khoác áo Fiorentina.Chuyển nhượng cầu thủ từ London, Arsenal đang nhắm tới Ever Banega, ngôi sao dày dạn kinh nghiệm đang khoác áo Sevilla để củng cố hàng tiền vệ. Daily Star tuyên bố rằng trung vệ Ramos có thể sớm ra đi nếu Mourinho được tái bổ nhiệm ở Real Madrid. Theo giới truyền thông Italia, Man Utd đã cử đội tuyển trạch của mình theo dõi trận đấu giữa AC Milan với Fiorentina cuối tuần trước để theo dõi Davide Calabria. MU quyết tâm bổ sung một hậu vệ vào mùa hè này và có vẻ như họ đã tiến rất gần ngôi sao Kostas Manolas của AS Roma. Juventus đang lên kế hoạch chiêu mộ Romelu Lukaku như một sự thay thế lâu dài cho Mario Mandzukic. Mới đây, tờ Express tiết lộ Arsenal còn tính gây sốc bằng cách chiêu mộ một cầu thủ của MU là Andreas Pereira. Theo thông tin từ Mirror, Arsenal đang dành sự quan tâm đặc biệt với Reece Oxford của West Ham. Ngoài Arsenal, cầu thủ 20 tuổi còn nhận được sự quan tâm của Everton, Man City và Borussia Dortmund. MU sẵn sàng phá két 100 triệu euro, đặt lên bàn đàm phám nhằm tuyết phục Napoli nhả trung vệ Kalidou Koulibaly. Tuy nhiên, câu trả lời mà Koulibaly khiến cho nửa đỏ thành Manchester phải thất vọng. Sergio Ramos 2018/19 • "Mr. Panenka" • Tackles, Goals, Defensive Skills - Nguồn: Youtube

