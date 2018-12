Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca đá Coutinho vì sao PSG

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Manchester Everning News, sẽ không bất ngờ nếu MU chiêu mộ thành công Kalidou Koulibaly ngay trong tháng Giêng. Chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Barcelona đang lên kế hoạch đẩy Philippe Coutinho sang PSG để đổi lấy sự phục vụ của Kylian Mbappe.Chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, Liverpool thời gian qua đã cử đội ngũ tuyển trạch của mình sang Đức theo quan sát Timo Werner thi đấu. Arsenal đang muốn tìm kiếm sự thay thế cho Henrikh Mkhitaryan và người được ngắm tới sẽ là Ever Banega. Theo tờ Sport, Barca coi Maxi Gómez là sự thay thế phù hợp nhất cho Luis Suarez. Trong bối cảnh Adrien Rabiot sắp sửa chia tay đội bóng dưới dạng chuyển nhượng tự do, PSG sớm nhắm đến 2 tiền vệ của Napoli là Allan và Piotr Zielinski để gia cố tuyến giữa. Sport Mediaset loan tin, Chelsea và AC Milan đã đạt được thỏa thuận trao đổi Gonzalo Higuain và Alvaro Morata. Onda Cero cho hay, Real Madrid sẵn sàng chi bạo, và gán thêm cả 2 cầu thủ cho Chelsea để có thể sở hữu chữ ký của Eden Hazard. Tờ TMW tiết lộ, MU đang săn đón là hậu vệ phải của Milan, Davide Calabria và trung vệ Nikola Milenkovic của Fiorentina. Nguồn tin từ Tuttomercatoweb khẳng định, MU chuẩn bị đón trung vệ Kostas Manolas từ AS Roma với mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ khoảng 36 triệu euro (32.5 triệu bảng).

