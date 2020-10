Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU nhắm sao Barca thay Sancho

Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Sky Sports, MU đã tiến hành đàm phán với Barcelona để hỏi mượn tiền đạo trẻ Dembele. Đây được xem như phương án thay thế của Quỷ đỏ khi những nỗ lực chiêu mộ Sancho. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, MU sẵn sàng để tiền vệ Daniel James ra đi theo dạng cho mượn và Leeds United được cho là đội bóng đang quan tâm đến cầu thủ này.Chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Daily Mail, MU gặp khó trong thương vụ Alex Telles khi Porto chưa hồi âm với cái giá 12 triệu bảng mà đội chủ sân Old Tranfford đưa ra. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, thủ tục giấy tờ trong thương vụ Andreas Pereira chuyển đến Lazio đã hoàn tất. Tiền vệ người Brazil sẽ gia nhập đội bóng Ý theo một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 27 triệu euro. Sau khi để mất Sergino Dest vào phút chót, Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ mới cho Bayern Munich. Và đội bóng xứ Bavaria đang đánh tiếng muốn ký hợp đồng với Thomas Lemar của Atletico Madrid. Tiền vệ Ross Barkley của Chelsea đã chính thức rời đội bóng. Cụ thể, Aston Villa vừa chính thức công bố đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ross Barkley với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Theo Sky Sports, Man City đang có những động thái rao bán hậu vệ trái Zinchenko và nửa xanh thành Manchester đã nhắm đến Tagliafico như một phương án thay thế. Tuy nhiên, nhiều thông tin cũng cho rằng, thương vụ này khó có thể xảy ra bởi ngày đóng cửa thị trường chuyển nhượng đang cận kề. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, các chủ sở hữu MU được cho là muốn ký hợp đồng với Edinson Cavani hơn là Luka Jovic vào mùa hè này. Một điểm mấu chốt trong hợp đồng với tiền đạo người Uruguay nằm ở chỗ tiền lương mà anh yêu cầu. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon xác nhận CLB đã nhận được lời đề nghị chính thức từ Arsenal về trường hợp của Houssem Aouar. Mặc dù vậy, người đứng đầu CLB Pháp tuyên bố đây là lời đề nghị không xứng đáng để suy nghĩ, đồng nghĩa với việc Lyon tiếp tục từ chối Arsenal. Theo Goal, HLV Frank Lampard đã chính thức lên tiếng về tương lai của tiền vệ Ruben Loftus-Cheek trong thị trường chuyển nhượng hè năm nay. Cụ thể, chiến lược gia trẻ tuổi xác nhận có ít nhất 2 CLB là West Ham và Aston Villa đang quan tâm đến tiền vệ người Anh và Chelsea có thể để anh đi theo dạng cho mượn. Theo Mundo Deportivo, Barcelona đã được đề xuất mua hậu vệ Oleksandr Zinchenko của Manchester City. HLV Ronald Koeman có thể nghiêm túc xem xét việc mua cầu thủ 23 tuổi nếu Juan Miranda hoặc Junior Firpo rời Camp Nou trong những ngày tới. Theo nhiều tờ báo Anh như The Sun hay Daily Star, mục tiêu của MU để gia cố hàng phòng ngự của mình là siêu sao vừa vô địch Champions League cùng Bayern Munich, David Alaba. Mời quý độc giả xem video: Bom tấn liên tục nổ, chưa bao giờ V League sôi động đến vậy - Nguồn: Thể Thao 247

