Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Đại gia châu Âu tranh cựu sao MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ 90Min cho thấy, Liverpool cũng đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành tài năng 16 tuổi - Rayan Cherki với MU. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Inter Milan bất ngờ nhảy vào cuộc đua tranh chữ ký của Aubameyang. Đại diện Serie A đang lên kế hoạch để chiêu mộ chân sút Gabon ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.Chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Telefoot còn cập nhật một thông tin vô cùng quan trọng. Cụ thể, người đại diện của Kylian Mbappe vẫn chưa đồng thuận với yêu cầu gia hạn hợp đồng mới từ BLĐ PSG. Đây là cơ hội để Real Madrid tiến sát với ngôi sao vô địch World Cup này. The COPE cho hay Pogba cho biết đã sớm hồi phục chấn thương nhưng ngôi sao 26 tuổi không hề có ý định trở lại thi đấu cho Manchester United. Tiền vệ số 6 muốn nhân cơ hội này xúc tiến quá trình chia tay nửa đỏ thành Manchester và cập bến Real Madrid. Cả Tottenham và Liverpool đều sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 50 triệu bảng để có được chữ ký của Depay. Bên cạnh đó, cầu thủ 25 tuổi cũng từng lọt vào mắt xanh của Solskjaer nhưng ông lại chuyển hướng sang Jadon Sancho của Borussia Dortmund vì thương vụ Depay tồn đọng quá nhiều rủi ro khi tiền đạo thuộc biên chế Lyon từng thất bại thảm hại tại Old Trafford. Theo Gazzetta dello Sport (Calciomercato dẫn nguồn), tiền vệ của Atalanta, Dejan Kulusevski đang là một trong số các mục tiêu tiềm năng của Liverpool. Tiền vệ 19 tuổi người Thụy Điển hiện đang được cho mượn tại Parma đã thu hút một số CLB lớn, bất chấp những phát biểu ''chưa nghĩ đến tương lai''. Theo tạp chí Journal du Dimanche, Barca sẽ không đưa ra số tiền quá cao cho thương vụ Neymar, đồng nghĩa tạm thời không có động thái chiêu mộ nào trong thời gian tới, nếu như BLĐ PSG không hạ mức giá chuyển nhượng Neymar xuống thấp hơn. Theo nguồn tin từ tờ The Times, Pep Guardiola đang tỏ ra hứng thú với cầu thủ thuộc biên chế Leicester City, Caglar Soyuncu. Lúc này đây, Soyuncu liên tục thể hiện sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và góp công lớn giúp Leicester City vươn lên vị trí thứ hai trên BXH Premier League. Trong trận đấu với Aston Villa ở Old Trafford trong khuôn khổ vòng 14 Premier League, Jack Grealish ghi một bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới De Gea, giúp đội khách giành được trận hòa 2-2. Theo báo chí Anh, 4 CLB gồm Man Utd, Man City, Tottenham và Chelsea đang rất quan tâm tới tiền vệ thủ quân Jack Grealish của Aston Villa. Thậm chí, Man Utd còn muốn có Grealish ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Trước màn khởi đầu tệ hại, BLĐ Man Utd đã tính tới phương án bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay thế Solskjaer. Nhưng theo Sunday Express, nhà cầm quân người Argentina sẽ phải đền bù 12,5 triệu bảng cho Tottenham nếu đồng ý tới 1 CLB Premier League khác ngay trước khi mùa giải này kết thúc. Clip Memphis Depay 2019 - Dazzling Skills & Goals - HD - Nguồn: Youtube

