Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU "gõ cửa" Real mua người thừa

Trên trang chủ của CLB Man City công bố tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất. Cụ thể, The Citizen chiêu mộ thành công Ruben Dias từ CLB Benfica với giá 62 triệu bảng Anh (trong đó 45 triệu bảng là tiền mặt, 17 triệu còn lại được quy đổi bằng hình thức đưa trung vệ Otamendi tới Benfica theo chiều ngược lại). Ảnh: fanpage Manchester City Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ AS, tiền đạo Luka Jovic đã không còn tương lai tại Real Madrid. Anh chắc chắn sẽ rời CLB trong những ngày tới và MU bất ngờ nổi lên như một điểm đến khả dĩ cho tiền đạo người Serbia. Ảnh: AS Theo chuyên gia chuyển nhượng cầu thủ Gianluca di Marzio, AC Milan đang đánh tiếng với 2 ông lớn là Real Madrid và MU để mượn 2 cầu thủ là Nacho và Diogo Dalot. Ảnh: 442 Tottenham trở thành cái tên mới nhất tham gia vào nhóm những ông lớn quan tâm đến Rudiger - trung vệ Chelsea. Trước đó, cầu thủ người Đức từng được Roma, PSG và thậm chí cả Barca đánh tiếng. HLV Zidane đã chính thức lên tiếng đính chính về tin đồn quan tâm tiền đạo Jimenez của Wolves. HLV trưởng của Real Madrid cho biết, ông đang hài lòng với những gì hiện có và không dành nhiều sự quan tâm cho Jimenez như báo chỉ đã đồn đoán. MU vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo chất lượng. Mới đây, một chân sút lừng danh đã đánh tiếng nhận trọng trách này tại sân Old Tranfford đó là Edinson Cavani. Ảnh: Mirror MU tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển nhượng trong hoàn cảnh phiên chợ hè 2020 sẽ đóng cửa sau đây chưa đầy một tuần. Và 2 cái tên được Solsa nhắm tới là Alex Telles và Ismaila Sarr. Theo các nguồn tin từ châu Âu, MU liên hệ với những ngôi sao tấn công trong mùa hè này và tiền đạo Federico Chiesa của Fiorentina là một trong số đó. Ảnh: Daily Mail. Theo Telefoot, chủ tịch câu lạc bộ Lyon, ông Jean-Michel Aulas có những tuyên bố đầy thẳng thắn rằng, đội bóng của ông sẽ đóng cửa thị trường chuyển nhượng từ sau ngày 2/10. Thông báo trên đồng nghĩa với việc, Arsenal chỉ còn 2 ngày để hoàn tất thương vụ của Houssem Aouar. Ảnh: Telefoot Theo Telefoot, PSG mới đây đã chính thức gia nhập cuộc đua cạnh tranh cho chữ ký của tiền vệ Jorginho. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của PSG được cho là rất muốn sở hữu ngôi sao 28 tuổi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Ảnh: Telefoot Mời quý độc giả xem video: Bom tấn liên tục nổ, chưa bao giờ V League sôi động đến vậy - Nguồn: Thể Thao 247

