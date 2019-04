Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU "gặt lúa non" của West Ham United

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Sportsmole, tiền đạo CLB Napoli Lorenzo Insigne đang chờ những động thái trên thị trường chuyển nhượng và sẵn sàng cho cuộc sống mới ở Real Madrid. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, cả MU, Man City, PSG và Arsenal đều đang có những động thái theo sát thương vụ Thomas Partey. Và trong hoàn cảnh mà cả 3 đội bóng nước Anh đều đang có nhu cầu bổ sung cho mình một tiền vệ trung tâm chất lượng, thì cầu thủ của Atletico Madrid được dự báo sẽ trở thành món hàng hot ngay khi phiên chợ hè mở cửa. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Gonzalo Higuain khẳng định muốn có một thỏa thuận lâu dài với Chelsea khi hợp đồng cho mượn sẽ hết hạn vào mùa hè này. Tờ Mirror cho hay, Liverpool chuẩn bị sẵn hầu bao 50 triệu bảng để đưa Depay trở lại xứ sương mù, nếu Mane quyết định cập bến Bernabeu hè này. David Alaba nhiều khả năng trở thành tân binh tiếp theo của Real Madrid, kể từ khi Zinedine Zidane trở lại, sau Eder Militao. Eden Hazard đến Real Madrid, đây có thể coi là bom tấn có khả năng được kích nổ cao nhất trong mùa hè 2019 tới. The Sun tiết lộ để có được Hazard, Real Madrid sẽ phải bỏ ra khoảng 100 triệu bảng phí chuyển nhượng. Ngoài Paul Pogba và David de Gea, Romelu Lukaku, Ander Herrera, Juan Mata, Eric Bailly và Alexis Sanchez cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới sau khi rời MU. Theo truyền thông Anh, Declan Rice nhiều khả năng trở thành bản hợp đồng đầu tiên của M.U trong triều đại Solskjaer. Được biết, M.U và West Ham đã đồng ý mức giá chuyển nhượng 40 triệu bảng cho tiền vệ 20 tuổi người Anh. The Mirror đã đưa tin, Mauricio Pochettino mới đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu để ngồi vào chiếc ghế nóng tại AC Milan. Theo một vài nguồn tin, khả năng Liverpool có được Thorgan cũng không phải quá nhiều, khi bản thân tiền vệ người Bỉ muốn được ở lại Đức thi đấu và Dortmund đang chính là ưu tiên hàng đầu.

