Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real chặn đường đến Varane của MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, MU sẵn sàng trả điều khoản giải phóng hợp đồng 60 triệu bảng cho tiền vệ Rodrigo Hernandez của Atletico Madrid, người được nhắm để thay thế Ander Herrera sắp sang PSG thi đấu. Chuyển nhượng bóng đá từ AS AS cho hay Real còn muốn chấm dứt hoàn toàn hy vọng của MU, bằng cách gửi đến Varane đề nghị gia hạn mới. Los Blancos tự tin HLV Zinedine Zidane có thể thuyết phục cậu học trò đồng hương cam kết tương lai tại CLB. Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror khẳng định, đại diện Renato Velasco đã bất ngờ có mặt tại nhà riêng của Jurgen Klopp để bàn bạc về khả năng chuyển nhượng Richarlison từ Everton sang Liverpool trong thời gian tới. Tờ SPORT (thân Barca) tiết lộ, đội bóng Tây Ban Nha đã ra mức giá 70 triệu euro cho Samuel Umtiti. Bên cạnh đó, đội chủ sân Camp Nou cũng làm rõ lập trường của mình về tương lai của tuyển thủ Pháp. Trên thực tế Barcelona không muốn bán ngôi sao 25 tuổi nhưng sẵn sàng đàm phán nếu đối tác đáp ứng số tiền nói trên. Theo tiết lộ của tờ The Sun, Paul Pogba sẽ chỉ ở lại sân Old Trafford nếu nửa đỏ thành Manchester trả cho anh mức lương 500.000 bảng/tuần. Đây là số tiền ngang bằng với tiền đạo Alexis Sanchez, người đang hưởng lương cao nhất CLB. Những ngày gần đây, đã xuất hiện thông tin cho rằng MU đang muốn chiêu mộ bản hợp đồng được Monaco cho Leicester City mượn, Youri Tielemans. Barca có vẻ đã tính tới cuộc sống sau khi Messi giải nghệ khi đội ngũ tuyển trạch của họ đã nhắm được một cầu thủ tuổi teen người Paraguay - với lối chơi giống Messi hồi trẻ và cái tên được nhắm tới đó là Fernando Ovelar. Real Madrid của HLV Zidane đã ngỏ ý muốn có trung vệ Eric Bailly. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ra quyết định bán cầu thủ 25 tuổi này đi để thu về 35 triệu bảng. Nguồn tin từ Calcio Mercato, Tottenham dành sự quan tâm đến sao trẻ người Brazil đang thi đấu xuất sắc trong màu áo Ajax, David Neres. Theo Calciomercato.com, Boca Juniors rất muốn ký hợp đồng với tiền vệ Lucas Biglia của AC Milan vào mùa hè này. Tiền vệ 33 tuổi người Argentina vẫn đang chờ đợi động thái gia hạn hợp đồng đến từ ban lãnh đạo Rossoneri.

