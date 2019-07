Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus đưa giá "khủng" chốt sao Inter

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, CSKA Moscow đang gặp khó trong việc hỏi mua tiền đạo trẻ của Liverpool là Taiwo Awoniyi. CLB thành phố Cảng muốn đội bóng nước Nga bỏ ra cái giá 5 triệu bảng, tuy nhiên đây là cái giá khá chát cho 1 ngôi sao trẻ. Chuyển nhượng bóng đá từ London, Arsenal vẫn chưa thể đưa về tân binh thứ hai ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, và nguyên nhân chủ yếu là do kì kèo thêm bớt nên làm đội bóng phía bắc London mất đi cơ hội có được Kieran Tierney. Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, thượng tầng Real Madrid đã thay đổi quan điểm, sẽ không bán Dani Ceballos ngay mùa hè năm nay. HLV Zidane bất ngờ muốn cho Ceballos thêm cơ hội chứng tỏ bản thân, vì thế ở lại Bernabeu thêm ít nhất 1 mùa giải là phương án khả dĩ với sao trẻ người Tây Ban Nha. Theo nguồn tin từ L'Equipe cho hay, PSG đã tiến rất sát đến Abdou Diallo của Borussia Dortmund. Trung vệ người Pháp mới cập bến Signal Iduna Park từ Mainz 05 vào mùa hè năm ngoái nhưng đang đứng trước nguy cơ phải ra đi bởi sự trở lại của Mats Hummels. Eriksen tuyên bố muốn tìm kiếm một thử thách mới. Phát biểu này xuất hiện không lâu sau sự quan tâm của Real Madrid. Mặc dù vậy, BHL Tottenham mới đây cũng nói lời thẳng thắn về tương lai của cựu sao Ajax Amsterdam. Theo tờ Esto Es Atleti (Tây Ban Nha), Real Madrid đã chấp nhận lời đề nghị mới nhất trị giá 50 triệu euro từ phía đại kình địch cùng thành phố, Atletico Madrid cho trường hợp của James Rodriguez. Calciomercato cảnh báo Zaniolo đang nghiêng nhiều hơn đến việc gia nhập Juventus, nơi cầu thủ này đạt được những thỏa thuận cá nhân quan trọng với đội bóng thành Turin. Với lời phát biểu úp mở như vậy, dường như Everton có thể đang trên đường rời Gremio. Những đội bóng đang quan tâm đến ngôi sao xứ Samba như Manchester United, Arsenal, Bayern Munich sẽ có lý do để chờ đợi. Theo tờ The Sun, Leicester City cũng đã nhanh chóng đạt thỏa thuận 45 triệu bảng để mua hậu vệ Lewis Dunk của Brighton về thay thế cho Harry Maguire. Theo Corriere dello Sport, Juventus đã đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu euro đến Inter Milan để hoàn tất thương vụ Mauro Icardi. Con số này được cho thấp hơn 20 triệu so với mức giá mà phía đội chủ sân Giuseppe Meazza mong muốn.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, CSKA Moscow đang gặp khó trong việc hỏi mua tiền đạo trẻ của Liverpool là Taiwo Awoniyi. CLB thành phố Cảng muốn đội bóng nước Nga bỏ ra cái giá 5 triệu bảng, tuy nhiên đây là cái giá khá chát cho 1 ngôi sao trẻ. Chuyển nhượng bóng đá từ London, Arsenal vẫn chưa thể đưa về tân binh thứ hai ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, và nguyên nhân chủ yếu là do kì kèo thêm bớt nên làm đội bóng phía bắc London mất đi cơ hội có được Kieran Tierney. Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, thượng tầng Real Madrid đã thay đổi quan điểm, sẽ không bán Dani Ceballos ngay mùa hè năm nay. HLV Zidane bất ngờ muốn cho Ceballos thêm cơ hội chứng tỏ bản thân, vì thế ở lại Bernabeu thêm ít nhất 1 mùa giải là phương án khả dĩ với sao trẻ người Tây Ban Nha. Theo nguồn tin từ L'Equipe cho hay, PSG đã tiến rất sát đến Abdou Diallo của Borussia Dortmund. Trung vệ người Pháp mới cập bến Signal Iduna Park từ Mainz 05 vào mùa hè năm ngoái nhưng đang đứng trước nguy cơ phải ra đi bởi sự trở lại của Mats Hummels. Eriksen tuyên bố muốn tìm kiếm một thử thách mới. Phát biểu này xuất hiện không lâu sau sự quan tâm của Real Madrid. Mặc dù vậy, BHL Tottenham mới đây cũng nói lời thẳng thắn về tương lai của cựu sao Ajax Amsterdam. Theo tờ Esto Es Atleti (Tây Ban Nha), Real Madrid đã chấp nhận lời đề nghị mới nhất trị giá 50 triệu euro từ phía đại kình địch cùng thành phố, Atletico Madrid cho trường hợp của James Rodriguez. Calciomercato cảnh báo Zaniolo đang nghiêng nhiều hơn đến việc gia nhập Juventus, nơi cầu thủ này đạt được những thỏa thuận cá nhân quan trọng với đội bóng thành Turin. Với lời phát biểu úp mở như vậy, dường như Everton có thể đang trên đường rời Gremio. Những đội bóng đang quan tâm đến ngôi sao xứ Samba như Manchester United, Arsenal, Bayern Munich sẽ có lý do để chờ đợi. Theo tờ The Sun, Leicester City cũng đã nhanh chóng đạt thỏa thuận 45 triệu bảng để mua hậu vệ Lewis Dunk của Brighton về thay thế cho Harry Maguire. Theo Corriere dello Sport, Juventus đã đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu euro đến Inter Milan để hoàn tất thương vụ Mauro Icardi. Con số này được cho thấp hơn 20 triệu so với mức giá mà phía đội chủ sân Giuseppe Meazza mong muốn.