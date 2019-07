Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU chuẩn bị làm điều điên rồ với Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ CalcioMercato cho hay, ban lãnh đạo của Inter Milan sẽ bay đến Manchester trong vài ngày tới để nhanh chóng hoàn tất thương vụ Lukaku. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, Real vừa gợi ý Arsenal chiêu mộ Mariano Diaz, với mức phí hấp dẫn chỉ 18 triệu bảng (khoảng 20,2 triệu euro).Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun cho biết, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ cố gắng thuyết phục Pogba ở lại MU thêm một năm nữa sau đó sẽ bán anh vào mùa Hè 2020. Juventus chỉ còn một bước nữa là hoàn tất chiêu mộ Matthijs de Ligt và bản hợp đồng đắt giá của trung vệ 19 tuổi chắc chắn sẽ được công bố ngay trong tuần này, thay vì phải chờ tới tuần sau. Tại Estadio de la Ceramica, Moreno đặt bút ký vào giao kèo kéo dài 5 mùa giải với CLB Villarreal. Nguồn tin từ Metro xác nhận, việc Harry Maguire rời khỏi là điều không thể tránh khỏi và Leicester City cho phép thương vụ này xảy ra. Leicester City rất tin tưởng, MUchắc chắn sẽ đáp ứng mức giá 85 triệu bảng cho trung vệ này. Trên trang chủ CLB Nhà nghề Mỹ Vancouver Whitecaps chính thức công bố chiêu mộ thành công hậu vệ trái Iraq, Ali Adnan. Nguồn tin từ tờ Daily Mail cho biết, Everton đặt niềm tin sở hữu được tiền đạo trẻ thuộc biên chế Juventus, Moise Kean. Cầu thủ 19 tuổi đang được nhà vô địch Serie A đàm phán gia hạn hợp đồng đến năm 2024. Để thay thế trung vệ Kostas Manolas, BLĐ AS Roma đang nhắm đến 1 cái tên, đó là Gianluca Mancini. Chàng trai 23 tuổi đã ra sân 30 trận trong mùa giải 2018 - 2019, góp công lớn giúp Atalanta vượt qua Inter Milan, AC Milan và AS Roma để đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A, đồng thời giành vé tham dự UEFA Champions League. Có màn thể hiện kém thuyết phục kể từ khi đặt chân đến nước Ý cách đây 3 năm, Joao Mario đang trong các cuộc đàm phán để chuyển đến AS Monaco thi đấu.

