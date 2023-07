Chủ nhà bật mí lễ khai mạc World Cup nữ 2023

Sự kiện đánh dấu mở đầu cho VCK World Cup nữ 2023 chính là lễ khai mạc. Theo truyền thông New Zealand, lễ khai mạc World Cup nữ 2023 dự kiến kéo dài 10 phút, diễn ra trước khi các cầu thủ của New Zealand và Na Uy tiến ra sân để làm thủ tục cho trận khai mạc.

Những thông tin về lễ khai mạc cũng dần được “phủ sóng” trên các nền tảng truyền thông. Buổi lễ sẽ có các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, thể hiện sự đa dạng về văn hóa, con người của mảnh đất New Zealand và Australia - hai quốc gia đồng chủ nhà World Cup nữ 2023.

Tazuni - tên gọi linh vật World Cup nữ 2023.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn song ca của nhạc sĩ người Australia Mallrat cùng nghệ sĩ người New Zealand Benee với ca khúc “Do It Again” - bài hát chính thức của World Cup nữ 2023. Cặp đôi này là đồng tác giả sáng tác bài hát.

Bên cạnh bài hát chính thức World Cup nữ 2023, sẽ có thêm 3 tiết mục nghệ thuật khác được biểu diễn ở lễ khai mạc, gồm Haka được trình bày bởi Những người da đen Maori ở New Zealand, Various pieces (Dàn nhạc giao hưởng Sydney) và Poem about the power of football (Nhóm nhạc của trẻ em từ khắp nơi trên thế giới).

“Tazuni”, một chim cánh cụt nữ vui tính và yêu bóng đá, tên gọi của linh vật World Cup nữ 2023 sẽ được FIFA giới thiệu với người hâm mộ trong lễ khai mạc.

Ban tổ chức nước chủ nhà New Zealand hy vọng, những màn trình diễn hấp dẫn, sôi động ở lễ khai mạc, cộng hưởng 64 trận cầu ở World Cup nữ 2023 sẽ thu hút một lượng lớn khán giả toàn cầu quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Trong khi FIFA ước tính sẽ có hơn 100.000 người hâm mộ có mặt ở TP Auckland để tham gia vào các hoạt động của ngày khai mạc của giải đấu