Chủ “đám cưới trên mây” tiết lộ lý do chọn địa điểm độc lạ

"Đám cưới trên mây" của cặp đôi Phương Anh (SN 1997, Nghệ An) và Vũ Bảo (SN 1996, Lạng Sơn) thời gian gần đây gây chú ý trên mạng bởi địa điểm tổ chức vô cùng độc đáo. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Theo đó, Phương Anh và chồng tổ chức lễ thành hôn ở trên đỉnh núi Sa Pa với độ cao 1.600m. Khoảnh khắc cô dâu tiến về phía chú rể giữa khung cảnh trời trong và thiên nhiên hùng vĩ đã khiến nhiều người phải thốt lên đúng là “đám cưới trên mây”. Ban đầu, cặp đôi định tổ chức đám cưới ở Hà Nội cho khách mời thuận tiện di chuyển. Hai bên gia đình chốt đám cưới vào tháng 7, nhưng thời tiết lúc này rất nóng, khó tìm được địa điểm nào ngoài trời vừa đẹp vừa mát được. Suốt hơn 2 tháng trời ròng rã, Phương Anh và Bảo mới tìm được một địa điểm ưng ý nhưng bên tổ chức lại báo không thể thuê vì cần phải sửa chữa. Đang trong lúc tuyệt vọng thì bên planner tư vấn “hay thôi mệt quá thì bỏ phố lên núi làm đám cưới không”. Và cả hai chốt luôn một resort cao nhất Việt Nam ở trên Sapa để tổ chức lễ thành hôn. Được tổ chức đám cưới ở khung cảnh vừa lãng mạn vừa đặc biệt là điều cô gái nào cũng mong muốn. Với Phương Anh, khoảnh khắc vỡ oà nhất trong đám cưới là khi nhìn thấy chú rể mặc vest trắng đang đứng chờ, xung quanh là khung cảnh núi rừng hùng vĩ và ngập tràn hoa. Đó là khung cảnh mà cô mong chờ bấy lâu nên cô dâu phải chững lại mấy giây vì ngỡ đó là giấc mơ. Bên dưới đoạn video chia sẻ về đám cưới, netizen bình luận ý kiến trái chiều khi lo ngại tổ chức đám cưới giữa núi rừng như vậy có thể không an toàn. Đặc biệt là khi khách mời vui chơi quá mức có thể ngã xuống bên dưới. Tuy nhiên, cô dâu tiết lộ đã tính đến chuyện này khi lên kế hoạch tổ chức. Cô dâu cho biết phía resort đã chuẩn bị lưới chắn, các thiết bị an toàn xung quanh địa điểm nên khách mời không lo bị sẩy chân hay tai nạn. Được biết, Phương Anh và Bảo bắt đầu gặp nhau nhau từ năm 2022 và trải qua 2 năm tìm hiểu thì quyết định tiến đến kết hôn. Ấn tượng đầu tiên của cặp đôi đều trái ngược nhau khi cô nàng là người hướng ngoại, còn chồng lại hướng nội. Chính sự trái dấu và bù trừ này đã khiến cả hai nhanh “bắt sóng” và đi lâu dài được mới nhau. Phương Anh tự nhận bản thân là người cầu toàn, việc gì cũng muốn chỉn chu nên rất stress trong quá trình chuẩn bị kết hôn. Nhưng thật may mắn khi được mọi người giúp đỡ nên quá trình diễn ra trơn tru, không gặp sự cố gì quá lớn. Sau 2 năm hẹn hò, Phương Anh và Bảo đã có “happy ending” với có đám cưới như "xé truyện" cổ tích bước ra, đúng theo mong ước của mình. Cô nàng cho biết điều tự hào là thấy khách mời nào cũng đều vui vẻ khi dự đám cưới. Bởi cô dâu đã luôn cố gắng nghĩ ra những điều bất ngờ cho khách mời như tặng quà, tổ chức trò chơi… Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

