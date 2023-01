Chồng Xoài Non khai xuân Facebook bằng khoảnh khắc "đỏ mặt"

Mới đây, chồng hot girl Xoài Non là Xemesis gây chú ý khi đăng tải bức ảnh "nóng" trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Xin chào buổi sáng". Theo đó, Xemesis chia sẻ khoảnh khắc "tình bể tình" giữa mình và vợ khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Xemesis trong tình trạng không mặc áo còn hot girl Xoài Non diện áo 2 dây. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người vào trêu vợ chồng Xoài Non: "Tầm này là trưa rồi anh ơi, còn sáng gì nữa". Số khác lại để ý đến nhan sắc "không có điểm trừ" của Xoài Non. Dù mới tỉnh giấc nhưng vẫn vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Trước đó, Xemesis cũng từng nhiều lần "dìm hàng" vợ bằng những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, nhan sắc thuộc hàng "đỉnh' của Xoài Non khiến những màn "dìm hàng" trở nên vô nghĩa. Xoài Non sinh năm 2002, năm nay chuẩn bị bước sang tuổi 23, thế nhưng cô nàng đã sở hữu sự nghiệp thành công, làm vợ nhà hào môn Xemesis. Kể từ sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Xoài Non luôn là chủ đề quan tâm của khán giả. Xoài Non cũng thể hiện sự thân thiết với gia đình chồng, đặc biệt là được mẹ chồng rất yêu mến. Hiện tại, người hâm mộ cũng mong chờ ngày “Xoài con” chào đời, chắc hẳn sẽ là một thế lực nhí đình đám trong cộng đồng game Việt. Trên trang cá nhân của Xemesis và Xoài Non không thiếu những khoảnh khắc cặp đôi này tự nhiên pose hình.

