Chồng nhậu về muộn bị vợ cho canh cửa cà cái kết cười ngất

Cánh mày râu thường than thở rằng sau khi lấy vợ họ như trở thành một con người khác khi phải hạn chế các cuộc vui để chăm lo cho gia đình nhỏ. Và nếu có trót lỡ tham gia với bạn bè, đồng nghiệp thì cũng phải được sự cho phép của các bà vợ nếu không... hậu quả khó lường. Và anh chồng trong status dưới đây đã lãnh “hậu quả” khi trót... không nghe lời vợ.

Chia sẻ trên một fanpage, anh chồng cho hay vì đi uống rượu về muộn mà vợ cho ngồi canh cửa. Thậm chí, còn đặc biệt dặn dò rằng đi nhậu thêm lúc nữa thì trải chiếu trên bàn nhậu mà ngủ. Và quả thực, chị vợ đã đưa cho chồng một cái chiếu, một cái gối ôm để anh chồng tự lo cho thân mình. Qua câu chuyện này, nhân vật chính cũng lên tiếng khuyên thật các anh em không nên lấy vợ sớm làm gì.

Tình cảnh "đáng thương" của người chồng khi nhậu về muộn, bị vợ phạt canh cửa. Nguồn: P.H.Q Ngay khi được đăng tải, bức ảnh kèm theo chia sẻ này lập tức đã nhận được 11 nghìn lượt quan tâm, cùng với đó là hàng nghìn bình luận hài hước. Hội chị em cho rằng đây là bài học nhớ đời cho các ông chồng, còn cánh mày râu lại khẳng định những bà vợ chẳng hề biết cảm thông.



Thành viên có nick Nguyễn Mai cho rằng: “Thế này vợ xử còn nhẹ, cảnh cáo một lần thôi, lần sau các ông tự biết thân phận. Có ai cấm đi nhậu nhưng về đúng giờ, thời buổi này ra đường nguy hiểm, nhất là có tí men đi lúc đêm khuya. Các ông vui vẻ với nhau còn vợ con thì ở nhà lòng lo ngay ngáy, lại thấp thỏm mất ngủ chờ cửa”.

Đồng quan điểm, người vợ tên Loan Trần cũng khẳng định: “Chắc ông chồng này nhiều lần rồi mới bị vợ phạt như vậy. Chẳng ai muốn chồng đêm hôm lạnh lẽo ở ngoài, nhưng phải vui có giới hạn thôi nhé!”.

Nhìn bức ảnh anh chồng ngoan ngoãn ôm chiếu ngồi ngoài cầu thang, chị Hương Nguyễn chia sẻ: “Chồng bạn hiền và biết hối lỗi nên mới chịu vậy, chứ như chồng mình, mình đóng cửa phòng, 1 giờ đêm đập cửa ầm ầm, bố mẹ chồng dậy mắng sao nhốt chồng ở ngoài như thế. Nên mãi chồng mình chẳng bao giờ sống có trách nhiệm cả”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến trái chiều cho rằng chị vợ không khéo léo trong cách hành xử khi cho chồng ngồi ngoài cửa như vậy. “Mình không hiểu nổi giận chồng thế nào mà đuổi chồng ra khỏi nhà, trong khi chồng say thật sự chỉ mong có chỗ ngủ đàng hoàng thôi, an toàn là quan trọng nhất, giận hờn có gì để sau. Chồng bạn say vật vờ ở ngoài trúng gió hay lỡ có chuyện gì thì hối chẳng kịp”, thành viên có nick Vân Nguyễn nói.

Nhìn tình cảnh của anh chồng trong status trên, lại nghe lời khuyên “lấy vợ sớm làm gì”, thành viên Trịnh Văn Thiếu cũng hài hước: “Mình định nghĩ yêu sớm cưới sớm, nhưng nhìn cảnh này chắc phải xem lại bản thân cái đã”.