Phe vé hét giá trên trời trận Việt Nam gặp Campuchia tại AFF Cup 2018

(Kiến Thức) - Do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, vé trận đấu Việt Nam gặp Campuchia tại AFF Cup 2018 có sức hút và đây là cơ hội để các phe vé có thể hét giá vé trên trời khiến NHM cảm thấy bất lực.

Sau cơn sốt vé trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia tại AFF Cup 2018 cách đây chưa lâu, NHM lại tiếp tục "phát điên" với những tấm vé của trận gặp Campuchia trên SVĐ Hàng Đẫy.

Lý do đầu tiên khiến những tấm vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia tại lượt trận đấu cuối vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 sốt là do BTC chỉ bán ra 13.000 vé để bảo đảm an toàn cho SVĐ Hàng Đẫy đang xuống cấp.

Tiếp theo sau trận hòa Myanmar, ĐT Việt Nam cần ít nhất 1 điểm trước Campuchia để chắc chắn vé đi tiếp nên tính chất căng thẳng và hấp dẫn của trận đấu cũng tăng cao nên lượng CĐV muốn có mặt trên sân càng lớn.



Cuối cùng việc VFF chỉ bán theo đường online cũng khiến vé chợ đen trở nên khan hiếm và cũng là thời cơ để các phe vé có thể hét giá trên trời với người mua.

Sáng ngày 22/11 tức 2 ngày trước khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup diễn ra, có rất đông các cò vé tập trung tại cửa SVĐ Hàng Đẫy hướng ra phố Trịnh Hoài Đức.

Tất nhiên, trên tay của họ đang cầm cả xấp vé với đủ loại mệnh giá cũng như các khán đài A, B. Khi được hỏi, một cặp vé khán đài B có giá gốc là 200.000đ/vé (tức 400.000đ/cặp) được rao bán với giá 1.600.000 đồng/ cặp tăng gấp 4 lần so với giá gốc. Còn vé khán đài A cặp 600.000đ/cặp có giá gần 2 triệu đồng.

Thêm nữa, khu vực khán đài B, C, D không có ghế ngồi nên vé chỉ được đánh số cửa chứ không có số ghế, nên khó xác định được số lượng chỗ ngồi thực tế. Bên cạnh đó, do trên tầng 2 khán đài B sân Hàng Đẫy cũng bị những biển quảng cáo rất to án ngữ nên không thể phát hành hơn số vé 14.000.