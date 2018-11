SVĐ Hàng Đẫy xuống cấp trước trận Việt Nam gặp Campuchia tại AFF Cup 2018

Do thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2018 trùng với ngày khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc trên SVĐ QG Mỹ Đình nên BTC đã quyết định dời địa điểm thi đấu sang sân Hàng Đẫy. Trước khi trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra, SVĐ Hàng Đẫy đã đi vào các khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị. Có khoảng 15 nhân viên có mặt tại sân Hàng Đẫy. Họ tiến hành dọn dẹp, lau rửa các hàng ghế trên các khán đài và lắp các biển quảng cáo cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là SVĐ Hàng Đẫy do tuổi đời đã cao nên xuất hiện những vết nứt vỡ lớn, đặc biệt là ở phía khán đài B. Dù đã được phát hiện từ rất lâu nhưng trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra các vết nứt này vẫn chưa được khắc phục Những vết nứt bên phía khán đài B của SVĐ Hàng Đẫy là điều đáng lo ngại khi lượng CĐV sẽ dồn về đây vào tối ngày 24/11. Bằng mắt thường có thể thấy rõ những vết nứt này của SVĐ 85 năm tuổi này có chiều rộng khoảng 3 - 5 cm. Những nhà vệ sinh ẩm thấp và xuống cấp. Chúng trở thành nơi cất giữ đồ đạc của bộ phận an ninh. Vì sự xuống cấp của SVĐ Hàng Đẫy nên BTC AFF Cup tại Việt Nam quyết định chỉ bán 13.000 vé trận Việt Nam vs Campuchia vào hôm 24/11 cho NHM, điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những sợi dây điện loằng ngoằng được vắng trên lan can của SVĐ Hàng Đẫy hướng ra phố Trịnh Hoài Đức. AFF Cup 2018: Dự đoán kết quả Campuchia vs Lào - Nguồn: VTC

Do thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2018 trùng với ngày khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc trên SVĐ QG Mỹ Đình nên BTC đã quyết định dời địa điểm thi đấu sang sân Hàng Đẫy. Trước khi trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra, SVĐ Hàng Đẫy đã đi vào các khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị. Có khoảng 15 nhân viên có mặt tại sân Hàng Đẫy. Họ tiến hành dọn dẹp, lau rửa các hàng ghế trên các khán đài và lắp các biển quảng cáo cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây đó là SVĐ Hàng Đẫy do tuổi đời đã cao nên xuất hiện những vết nứt vỡ lớn, đặc biệt là ở phía khán đài B. Dù đã được phát hiện từ rất lâu nhưng trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia diễn ra các vết nứt này vẫn chưa được khắc phục Những vết nứt bên phía khán đài B của SVĐ Hàng Đẫy là điều đáng lo ngại khi lượng CĐV sẽ dồn về đây vào tối ngày 24/11. Bằng mắt thường có thể thấy rõ những vết nứt này của SVĐ 85 năm tuổi này có chiều rộng khoảng 3 - 5 cm. Những nhà vệ sinh ẩm thấp và xuống cấp. Chúng trở thành nơi cất giữ đồ đạc của bộ phận an ninh. Vì sự xuống cấp của SVĐ Hàng Đẫy nên BTC AFF Cup tại Việt Nam quyết định chỉ bán 13.000 vé trận Việt Nam vs Campuchia vào hôm 24/11 cho NHM, điều này khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những sợi dây điện loằng ngoằng được vắng trên lan can của SVĐ Hàng Đẫy hướng ra phố Trịnh Hoài Đức. AFF Cup 2018: Dự đoán kết quả Campuchia vs Lào - Nguồn: VTC