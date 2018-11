Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Chelsea “ngáng chân” MU vụ sao Inter

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Chelsea đã nhảy vào cuộc thương vụ của Milan Skriniar để phá MU với 70 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ Metro, Arsenal chấp nhận chi 105 triệu euro để đưa về chân sút thất sủng của Barca là Ousmane Dembele. Chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, Neymar đang lên kế hoạch rời PSG để quay trở về Barca ngày sau khi mùa bóng 2018/2019 kết thúc. Fiorentina Nikola Milenkovic hoặc Joachim Andersen của Sampdoria là hai cái tên mà Mourinho đã đưa cho MU để mang về sân Old Trafford. Cha và cũng là người đại diện của Rafinha, ông Mazinho, nói rằng cầu thủ người Brazil cần phải rời Barca để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Theo tờ ESPN tiết lộ, Juan Mata chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với M.U, bất chấp bản hợp đồng của anh với Quỷ đỏ chỉ còn thời hạn tới hè năm 2019. Hiện tại, ngoài Monreal, Unai Emery đang nắm trong tay Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles cùng Granit Xhaka là những cái tên có thể thi đấu ở cánh trái. Thế nhưng theo The Mirror, đội bóng thành bắc London đang nhắm tới Alberto Moreno nhằm dự phòng cho trường hợp Monreal rời Emirates. Sàn giao dịch chứng khoán New York đã chứng kiến sự sụt giảm giá trị rất lớn của MU vào ngày 20/11 vừa qua. Theo đó, mỗi cổ phiếu của Quỷ đỏ đã rớt giá từ 15,58 bảng xuống chỉ còn 14,22 bảng. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu một cùng lúc 2 tân binh đến từ Premier League. Nguồn tin từ Mirror tiết lộ, Real Madrid sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho Marcus Rashford và 40 triệu bảng cho Christian Eriksen. Christian Pulisic đã tiết lộ về thời điểm anh sẽ đàm phán tương lai với CLB và điều này khiến Chelsea và Liverpool vui mừng. Milan Skriniar 2018/19 ● Amazing Defensive Skills - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Chelsea đã nhảy vào cuộc thương vụ của Milan Skriniar để phá MU với 70 triệu bảng. Chuyển nhượng bóng đá từ Metro, Arsenal chấp nhận chi 105 triệu euro để đưa về chân sút thất sủng của Barca là Ousmane Dembele. Chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, Neymar đang lên kế hoạch rời PSG để quay trở về Barca ngày sau khi mùa bóng 2018/2019 kết thúc. Fiorentina Nikola Milenkovic hoặc Joachim Andersen của Sampdoria là hai cái tên mà Mourinho đã đưa cho MU để mang về sân Old Trafford. Cha và cũng là người đại diện của Rafinha, ông Mazinho, nói rằng cầu thủ người Brazil cần phải rời Barca để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Theo tờ ESPN tiết lộ, Juan Mata chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với M.U, bất chấp bản hợp đồng của anh với Quỷ đỏ chỉ còn thời hạn tới hè năm 2019. Hiện tại, ngoài Monreal, Unai Emery đang nắm trong tay Sead Kolasinac, Ainsley Maitland-Niles cùng Granit Xhaka là những cái tên có thể thi đấu ở cánh trái. Thế nhưng theo The Mirror, đội bóng thành bắc London đang nhắm tới Alberto Moreno nhằm dự phòng cho trường hợp Monreal rời Emirates. Sàn giao dịch chứng khoán New York đã chứng kiến sự sụt giảm giá trị rất lớn của MU vào ngày 20/11 vừa qua. Theo đó, mỗi cổ phiếu của Quỷ đỏ đã rớt giá từ 15,58 bảng xuống chỉ còn 14,22 bảng. Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu một cùng lúc 2 tân binh đến từ Premier League. Nguồn tin từ Mirror tiết lộ, Real Madrid sẵn sàng chi 50 triệu bảng cho Marcus Rashford và 40 triệu bảng cho Christian Eriksen. Christian Pulisic đã tiết lộ về thời điểm anh sẽ đàm phán tương lai với CLB và điều này khiến Chelsea và Liverpool vui mừng. Milan Skriniar 2018/19 ● Amazing Defensive Skills - Nguồn: Youtube