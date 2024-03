Chị em tung tuyệt chiêu giữ chồng hiệu quả khiến anh em khiếp sợ

Gần đây, các câu chuyện liên quan đến các cụm từ như "trà xanh", "tiểu tam" hay "con giáp thứ 13" là vấn đề thu hút sự chú ý của số đông cư dân mạng. Các chị em ngay lập tức đã nghĩ ra nhiều biện pháp để có thể giữ chồng. Trên các diễn đàn thời trang, dân tình đang rần rần chia sẻ những mẫu quần lót có thiết kế vô cùng độc đáo. Thay vì mang họa tiết kiểu cách, các mẫu quần lót nam đang được hội chị em truyền tay nhau in hình selfie của chị em. Các thiết kế quần lót nam với form dáng boxer được in thêm họa tiết độc nhất vô nhị. Có kiểu thiết kế còn in hình cặp đôi lên. Nhiều netizen đã tỏ ra rất hứng thú với "chiêu bài giữ chồng" độc lạ này. Nhiều cười đã tìm hỏi đặt mua chiếc quần tương tự. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, có người cho rằng không cần phải làm những việc như thế, bởi nếu chồng đã chung thủy thì không cần phải bày trò tốn công. Bài đăng về thiết kế quần độc lạ đang được chia sẻ và quan tâm từ cộng đồng mạng nói chung, hội chị em nói riêng. Phần đũng quần vốn được may vá với những đường chắp nối tẻ nhạt nay lại thêm kịch tính với gương mặt của "hoa đã có chủ". Để tăng thêm phần nguy hiểm, nhiều chủ shop còn in thêm hình chiếc dao, như lời "đe dọa" và khẳng định chủ quyền ngọt ngào. Hầu hết được in hình trên thiết kế quần trơn, phần diện tích vải rộng. Đa số chị em đều chọn dáng quần boxer để làm quà tặng bất ngờ cho nửa ấy.

Gần đây, các câu chuyện liên quan đến các cụm từ như "trà xanh", "tiểu tam" hay "con giáp thứ 13" là vấn đề thu hút sự chú ý của số đông cư dân mạng. Các chị em ngay lập tức đã nghĩ ra nhiều biện pháp để có thể giữ chồng. Trên các diễn đàn thời trang, dân tình đang rần rần chia sẻ những mẫu quần lót có thiết kế vô cùng độc đáo. Thay vì mang họa tiết kiểu cách, các mẫu quần lót nam đang được hội chị em truyền tay nhau in hình selfie của chị em. Các thiết kế quần lót nam với form dáng boxer được in thêm họa tiết độc nhất vô nhị. Có kiểu thiết kế còn in hình cặp đôi lên. Nhiều netizen đã tỏ ra rất hứng thú với "chiêu bài giữ chồng" độc lạ này. Nhiều cười đã tìm hỏi đặt mua chiếc quần tương tự. Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, có người cho rằng không cần phải làm những việc như thế, bởi nếu chồng đã chung thủy thì không cần phải bày trò tốn công. Bài đăng về thiết kế quần độc lạ đang được chia sẻ và quan tâm từ cộng đồng mạng nói chung, hội chị em nói riêng. Phần đũng quần vốn được may vá với những đường chắp nối tẻ nhạt nay lại thêm kịch tính với gương mặt của "hoa đã có chủ". Để tăng thêm phần nguy hiểm, nhiều chủ shop còn in thêm hình chiếc dao, như lời "đe dọa" và khẳng định chủ quyền ngọt ngào. Hầu hết được in hình trên thiết kế quần trơn, phần diện tích vải rộng. Đa số chị em đều chọn dáng quần boxer để làm quà tặng bất ngờ cho nửa ấy.