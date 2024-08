Chi 14 tỷ cho 200 ca PTTM, cô gái hối hận nhìn lại quá khứ

Zhou Chuna (sinh năm 2005) - người sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi trên MXH là một trong những gương mặt bị cộng đồng mạng xứ Trung gán cho biệt danh "cô gái nghiện phẫu thuật thẩm mỹ". Zhou Chuna trở thành chủ đề bàn tán của số đông khi xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình cùng chia sẻ đã trải qua 200 ca phẫu thuật thẩm mỹ với tổng chi phí khoảng 4 triệu NDT (gần 14 tỷ VNĐ) từ năm 13 tuổi đến nay. Zhou từng rất tự ti về ngoại hình, thường xuyên bị bạn bè trêu trọc. Do đó, cô đã quyết định lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo tốt hơn với sự trợ giúp kinh tế từ gia đình. Zhou Chuna cho rằng việc sở hữu 1 nhan sắc nổi bật sẽ giúp mình có cuộc sống suôn sẻ. Bắt đầu từ việc tắm trắng, cô dần trải qua những cuộc phẫu thuật mũi, mí mắt, làm cằm V-line, bơm môi... Khi đã can thiệp dao kéo hầu hết phần mặt, Zhou Chuna đổi sang nâng ngực, hút mỡ, bơm mông để có vóc dáng quyến rũ, gợi cảm. Thậm chí, cô gái sinh năm 2005 còn quyết định đi kéo chân để có được chiều cao như ý. Vì "dao kéo" quá nhiều, gương mặt Zhou Chuna ngày càng biến dạng. Ví dụ, cô không thể nhắm mắt hoàn toàn khi đi ngủ do đã phẫu thuật mở khóe nhiều lần và thực hiện những ca chỉnh sửa phần mắt khác. Zhou đã phải tiêm nhiều loại thuốc thúc đẩy tăng trưởng khi nâng ngực, điều này đã làm cô không thể nuôi con bằng sữa mẹ sau này. Ngoài ra, phẫu thuật kéo chân cũng khiến Zhou từng phải ngồi xe lăn 1 thời gian dài. Trải qua quá nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần qua 200 cuộc phẫu thuật, Zhou Chuna cảm thấy hối hận vì đã hành hạ cơ thể, khiến cô thực sự không nhận ra bản thân. Zhou Chuna cũng tiếc nuối vì đã phá bỏ đường nét tự nhiên, tươi trẻ vốn có. Giờ đây, không ai nghĩ Zhou Chuna mới chỉ 19 tuổi mà cô vẫn phải tiếp tục phẫu thuật để chỉnh sửa lại những di chứng hậu thẩm mỹ cho gương mặt hài hòa hơn.

