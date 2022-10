Loạt hot girl Việt đúng đắn khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ

Dù không đạt thành tích cao, song người đẹp Hồng Hạnh lại trở thành một trong những cái tên khiến giới mộ điệu Việt "phải nói chuyện nhiều" với khoảnh khắc đẹp xuất thần trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2022 (MGVN). Mới đây, cộng đồng mạng càng xôn xao hơn khi phát hiện hình ảnh hiện tại của hot girl Thái Bình là kết quả từ việc "dao kéo". Theo chính chủ chia sẻ, Hồng Hạnh đã thực hiện thẩm mỹ phần mắt, mũi và chỉnh nha để có diện mạo rạng rỡ hơn. So với nhan sắc tự nhiên, diện mạo hiện tại của mỹ nhân Thái Bình thăng hạng rõ. Hồng Hạnh từng tham gia đóng phim song không gây chú ý về khoản sắc vóc. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube S.) Vũ Thanh Quỳnh cũng là người đẹp có màn thay đổi khó tin sau "dao kéo". Từng bị chê bai ngoại hình kém lung linh, mỹ nhân Nam Định đã đổi đời thành công nhờ chương trình thẩm mỹ của Hàn Quốc. Theo đó, hot girl Việt Nam trải qua việc cắt xương hàm, chỉnh răng, gọt cằm, nhấn mí mắt, nâng mũi. Với diện mạo xinh đẹp mới, Thanh Quỳnh trở nên nổi tiếng hơn. Đặc biệt, người đẹp từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Đồng thời, Thanh Quỳnh cũng có sự thăng tiến trong sự nghiệp khi được nhiều nhãn hàng, thương hiệu mời làm mẫu ảnh, đại sứ. Từng gây tiếc nuối khi phẫu thuật thẩm mỹ, song Lilly Luta thành công chứng mình quyết định của mình là đúng đắn qua thời gian. So với nhan sắc thực dễ thương, cựu hot girl hiện tại lại sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo. Mỹ nhân Khánh Hòa cho biết cô đã sửa mũi và nhấn mí để có diện mạo hoàn hảo hơn. Chia sẻ về diện mạo mới, cựu hot girl 9x hài lòng cho biết: "Ngoại hình thay đổi, nhiều người bảo tôi lột xác luôn cả thần thái và khí chất. Thực sự khi vẻ ngoài hoàn hảo hơn, cuộc sống của tôi dường như cũng may mắn hơn. Tôi được mời tham gia nhiều dự án phim, quảng cáo". Người đẹp hiện tại tập trung kinh doanh và hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: FB Lilly Luta)

