“Chết cười” với ổ khóa có cũng như không của lớp nhà người ta

Thanh xuân đẹp nhất ở lứa tuổi học trò, dù ở bất cứ nơi đâu, đám học trò cũng gắn liền với sự nghịch ngợm và tinh quái kèm theo đó là những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, mới lạ đến bất ngờ mà người lớn dù có cố gắng đến mấy cũng khó có thể mà hình dung được.

Mới đây, một hình ảnh được đăng tải trên Facebook về chiếc ổ khóa được làm bằng giấy ô lý trắng, móc qua lỗ then cài trước cửa chính của một lớp học khiến cư dân mạng không thể nhịn cườim trước sự tinh nghịch, hài hước của các bạn học sinh “lớp nhà người ta” khi đã sáng tạo ra cái ổ khóa bằng giấy "có cũng như không" này.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, hình ảnh ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, thu hút hơn 18.000 lượt like, gần 5.000 lượt share và rất nhiều comment hài hước, thích thú với hình ảnh cái ổ khóa bằng giấy.



Không chỉ có vậy, những chủ nhân của comment còn đùa vui “tỏ ý” muốn được xài cái ổ khóa tiện lợi này nếu lớp mình có chẳng may bị mất ổ khóa.

Bạn Trần Thanh Tâm hài hước gợi ý bạn mình: “Làm cái để khóa cái tủ vào không mất hết đấy”.

Có bạn còn chú ý đến cả cái tay cầm của cánh cửa trong ảnh và nhắc khéo lớp bạn: “Đầu tư mấy đôi giấy nữa màm luôn cái tay cầm cửa đi, lỡ làm rồi làm nốt luôn cho nó mới”.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn của cái “ổ khóa giấy” này, sợ “ một mồi lửa là xong luôn cái ổ khóa” và gửi kèm thêm những hình ảnh so sánh về ổ khóa an toàn của lớp mình.