Cây sung "lạ" ra trĩu quả dưới gốc, netizen tò mò hỏi nhau

Những cây trái có hình dáng khác thường tiếp tục “khuynh đảo” cõi mạng những ngày này. Nối tiếp series hiện đang là một loại “cây thần” đang được dân mạng share rần rần, còn bị đồn là nhiều quả tới nỗi “cả xóm ăn cũng không hết”. Phải công nhận cây sung có nhiều quả bất ngờ, lại mọc tập trung ở dưới gốc khiến dân tình càng tò mò hơn. Dân mạng ban đầu khá hoang mang về nguồn gốc của giống “cây thần” này. Vài người cho rằng đây là cây sung hoặc sung cảnh, nhưng một số “dân chuyên” đã nhận ra đây là cây vả mới đúng. Cây vả có kích thước cao lớn, và to bản và khác hẳn so với lá sung dù cùng một họ, chỉ có quả là hình dáng na ná nhau. Quả vả trông khá giống quả sung, nhưng to hơn và đặc biệt khi chín có dòng mật ngọt lịm chảy ra rất hấp dẫn. Khi còn xanh, quả vả có phần cơm bên trong màu trắng, ăn rất chát, hợp để chấm mắm. Ngoài ra còn có thể làm vả muối xổi, làm nộm hoặc đem hầm với chân giò - riêng món này ăn lợi sữa cho bà bầu. Quả vả khi chín ngập mật ngọt. "Nhìn cái lá như thế này mà là cây sung được à, đó là cây vải. Cây này mà chủ nhà bảo là cây sung thì đúng là chủ nhà bị lừa rồi", một dân mạng viết. Dân mạng khác bình luận: "Cây vải nó mọc quả cả từ gốc lên, như cây này đẹp do quả sai trĩu chứ nó cũng không hiếm đâu. Còn cây sung mà quả mọc hẳn từ gốc thì mới là của hiếm đấy".

