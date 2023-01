Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An hút giới trẻ check-in

Những ngày qua, cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nở rộ. Màu vàng của hoa hướng dương đã nhuộm rực một góc trời tuyệt đẹp thu hút hàng vạn du khách tìm về để thăm quan, chụp ảnh check-in. Ảnh: Mai San Vẻ đẹp của hoa hướng dương ở Nghệ An đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, rực rỡ cả góc trời. Ảnh: Mai San Được biết cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An này do một công ty sữa trên địa bàn trồng, tuy nhiên vì vườn hoa cực đẹp nên đây là địa điểm check-in hút giới trẻ. Ảnh: Mai San Du khách tìm về cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, vàng rực để ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Mai San Những bông hoa hướng dương vàng óng trong nắng nhẹ tạo nên vẻ đẹp quyến rũ. Ảnh: Mai San Mỗi du khách đều cố gắng ghi lại những khung hình đẹp nhất khi về với cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An đang nở rộ, vàng rực. Ảnh: Mai Quỳnh Nga Trên MXH xuất hiện nhiều hình ảnh check-in hoa hướng dương tuyệt đẹp, làm neitzen trầm trồ. Ảnh: Minh Trung Vào dịp cận Tết Nguyên đán vườn hoa hướng dương này càng hút nhiều người đến check-in, chụp ảnh. Ảnh: Rạng Đông Thân cây hoa hướng dương chỉ hơn 1m nên nhiều người có thể đứng chụp ảnh mà không cần phải dùng thang như trước. Ảnh: Rạng Đông Nhiều du khách ngỡ ngàng thích thú khi ngắm cánh đồng bạt ngàn sắc vàng giữa bầu trời mùa đông. Ảnh: Rạng Đông

