Những địa điểm check in xinh và “chill” cho 4 ngày nghỉ lễ 2/9

Nằm trong danh sách những địa điểm check in lý tưởng trong dịp nghỉ lễ 2/9 là đảo Phú Quý, Bình Thuận. Đây là huyện đảo có khung cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng du lịch chưa thực sự phát triển. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Chi phí dự kiến cho chuyến du lịch đảo Phú Qúy khoảng 3 triệu đến 5 triệu mỗi người. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Hà Giang cũng là điểm đến cực chill cho kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Là tỉnh miền núi cao nên khí hậu ở Hà Giang lạnh rõ rệt so với vùng thấp và trung du kế cận. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Khí hậu, cảnh quan hùng vĩ tại Hà Giang rất thích hợp cho các bạn trẻ check in, sống ảo, đồng thời xả stress sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chi phí dự kiến khoảng 3.500.000 mỗi người. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Đà Nẵng - Hội An cũng là địa điểm du lịch phù hợp cho các gia đình vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: Dương Phạm Chi phí cho chuyến du lịch tại đây dự kiến khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Dương Phạm Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, với lợi thế khung cảnh hoang sơ, chi phí du lịch tiết kiệm, trong những năm gần đây, Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Bùi Huy Khang Theo kinh nghiệm từ nhiều người, chi phí du lịch đảo Lý Sơn dự tính khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Bùi Huy Khang Ninh Thuận là một điểm du lịch hoang sơ đầy cảnh đẹp chưa được khai phá. Nếu ai yêu thiên nhiên, mùa hè này đừng bỏ qua vùng biển nhỏ đầy nắng và gió. Ảnh: Thu Hương Ở Ninh Thuận có biển, có núi, có sông, có nền văn hóa dân tộc độc đáo, có đặc sản ngon và có hơi thở thiên nhiên đầy khác lạ, đây sẽ là trải nghiệm thú vị mà bạn không thể quên được vào dịp nghỉ lễ. Dự tính kinh phí cho chuyến du lịch tại Ninh Thuận khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Thu Hương Chỉ cách Hà Nội 5 - 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc, Sa Pa là điểm đến lý tưởng quanh năm. Ngoài những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, Sa Pa còn hút khách nhờ vẻ đẹp của nhiều điểm đến khác. Ảnh: Nguyễn Khánh Huyền Với khung cảnh nên thơ, hòa mình cùng thiên nhiên, cộng với nhiệt độ khá thấp nên Sa Pa chính là địa điểm du lịch xả stress cực chill vào những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Khánh Huyền Nằm trên dải đất miền Trung, Huế là thành phố di sản văn hóa thế giới. Cố đô vốn có lịch sử và truyền thống lâu đời với những giá trị và bản sắc độc đáo. Ảnh: Minhh Hườngg Thời gian gần đây Huế là địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm, 4 ngày nghỉ lễ cũng là khoảng thời gian lý tưởng để các bạn trẻ đến thăm cố đô. Ảnh: Minhh Hườngg

Nằm trong danh sách những địa điểm check in lý tưởng trong dịp nghỉ lễ 2/9 là đảo Phú Quý, Bình Thuận. Đây là huyện đảo có khung cảnh hoang sơ, tuyệt đẹp nhưng du lịch chưa thực sự phát triển. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Chi phí dự kiến cho chuyến du lịch đảo Phú Qúy khoảng 3 triệu đến 5 triệu mỗi người. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Hà Giang cũng là điểm đến cực chill cho kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Là tỉnh miền núi cao nên khí hậu ở Hà Giang lạnh rõ rệt so với vùng thấp và trung du kế cận. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Khí hậu, cảnh quan hùng vĩ tại Hà Giang rất thích hợp cho các bạn trẻ check in, sống ảo, đồng thời xả stress sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chi phí dự kiến khoảng 3.500.000 mỗi người. Ảnh: Trần Thu Quỳnh Đà Nẵng - Hội An cũng là địa điểm du lịch phù hợp cho các gia đình vào dịp nghỉ lễ. Ảnh: Dương Phạm Chi phí cho chuyến du lịch tại đây dự kiến khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Dương Phạm Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, với lợi thế khung cảnh hoang sơ, chi phí du lịch tiết kiệm, trong những năm gần đây, Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: Bùi Huy Khang Theo kinh nghiệm từ nhiều người, chi phí du lịch đảo Lý Sơn dự tính khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Bùi Huy Khang Ninh Thuận là một điểm du lịch hoang sơ đầy cảnh đẹp chưa được khai phá. Nếu ai yêu thiên nhiên, mùa hè này đừng bỏ qua vùng biển nhỏ đầy nắng và gió. Ảnh: Thu Hương Ở Ninh Thuận có biển, có núi, có sông, có nền văn hóa dân tộc độc đáo, có đặc sản ngon và có hơi thở thiên nhiên đầy khác lạ, đây sẽ là trải nghiệm thú vị mà bạn không thể quên được vào dịp nghỉ lễ. Dự tính kinh phí cho chuyến du lịch tại Ninh Thuận khoảng 4.500.000 mỗi người. Ảnh: Thu Hương Chỉ cách Hà Nội 5 - 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc, Sa Pa là điểm đến lý tưởng quanh năm. Ngoài những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, Sa Pa còn hút khách nhờ vẻ đẹp của nhiều điểm đến khác. Ảnh: Nguyễn Khánh Huyền Với khung cảnh nên thơ, hòa mình cùng thiên nhiên, cộng với nhiệt độ khá thấp nên Sa Pa chính là địa điểm du lịch xả stress cực chill vào những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Khánh Huyền Nằm trên dải đất miền Trung, Huế là thành phố di sản văn hóa thế giới. Cố đô vốn có lịch sử và truyền thống lâu đời với những giá trị và bản sắc độc đáo. Ảnh: Minhh Hườngg Thời gian gần đây Huế là địa điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm, 4 ngày nghỉ lễ cũng là khoảng thời gian lý tưởng để các bạn trẻ đến thăm cố đô. Ảnh: Minhh Hườngg