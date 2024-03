Cận cảnh căn penhouse 11 tỷ của Trí Thịt Boà và Hà My

Trí "thịt bòa" (tên thật Phan Đình Trí, SN 1997, TPHCM) là nhà sáng tạo nội dung có hơn 2,1 triệu lượt theo dõi. Anh nổi tiếng nhờ các video chia sẻ về tập gym và ăn uống khoa học. Còn Hà My (SN 1997, Hà Nội) là hot girl chơi thân cùng các beauty blogger (người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp) như Chloe Nguyễn, Newyn Nguyên… Mới đây cặp đôi khiến nhiều người bất ngờ với màn cầu hôn lãng mạn. Trí "thịt bòa" đã đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc kèm thông báo: "She said yes!" sau khi cầu hôn thành công bạn gái. Hà My không giấu được niềm xúc động qua dòng chia sẻ: "Of course it's a yes, thank you for making me the happiest girl ever, I love you" Hà My - Trí "thịt bòa" gặp nhau lần đầu vào 4 năm trước, nhưng phải đến tháng 7/2021 mới có cuộc trò chuyện đầu tiên thông qua một buổi livestream. Mới đây, cả 2 đã quyết định về chung nhà. Cặp đôi hiện đang sống trong một penthouse trị giá 11 tỷ có 3 tầng với tone màu xám khá hiện đại. Tủ giày cảu cả 2 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá to. Khu bếp được thiết kế tone xám trầm tạo cảm giác sang trọng. Là 1 người đam mê với bộ môn gym, Trí thiết kế cho mình hẳn 1 khu tập luyện ngay tại gia. Tầng 2 có phòng làm việc, phòng khách với chiếc sofa cực lớn, phòng ngủ master, phòng tắm và tủ đồ của cặp đôi. Tất cả các khu vực đều được chia thành 2 nửa rất rõ ràng cho cả 2 người. Các tiện ích trong ngôi nhà được trang bị đầy đủ và hiện đaị. Nhiều netize đã phải xuýt xoa vì độ "chịu chi" của gia chủ. Phòng tắm cực rộng với bồn tắm cỡ lớn để cả 2 có thể thư giãn sau những ngày công việc bận rộn.

