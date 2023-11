Hot boy Trí Thịt Bòa bất ngờ cầu hôn bạn gái tiểu thư

Mới đây, bạn gái Trí Thịt Bòa - Hà My bất ngờ đăng bài thông báo được cầu hôn thành công: "Năm nay săn deal được anh chồng lời quá". Ngoài ra, cô còn chia sẻ trên story: "Of course it's a yes, thank you for making me the happiest girl ever, I love you" (tất nhiên là em đồng ý, cảm ơn vì luôn khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, em yêu anh). Theo đó, trong ngày "lễ độc thân" năm nay Hà My nhận về lời cầu hôn ngọt ngào từ Youtuber Trí Thịt Bòa với sự sắp xếp vô cùng chỉn chu. Thông qua loạt hình ảnh được chia sẻ trên MXH, ai nấy đều trầm trồ trước tâm huyết của Trí Thịt Bòa khi trang trí bối cảnh cầu hôn với tông hồng ngọt ngào. Chloe Nguyễn và hội bạn thân lâu năm của Hà My cũng góp mặt trong bữa tiệc ấm áp Trước sự ngọt ngào của cặp "trai tài, gái sắc" này, cư dân mạng liên tục gửi lời chúc phúc và mong chờ đám cưới của đôi trẻ sẽ diễn ra trong thời gian tới. Bản thân Hà My không kiềm được xúc động rơi nước mắt khi nhận lời cầu hôn và bó hoa to từ bạn trai. Như vậy, thêm một cặp đôi đình đám nữa cũng đã xác định được cái kết viên mãn. Trí Thịt Bòa (tên thật Phan Đình Trí, SN 1997, TPHCM) là nhà sáng tạo nội dung có hơn 2,1 triệu lượt theo dõi.Nam Youtuber nổi tiếng nhờ các video chia sẻ về tập gym và ăn uống khoa học. Hà My (sinh năm 1997, Hà Nội) là hot girl chơi thân cùng các beauty blogger (người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp) như Chloe Nguyễn, Newyn Nguyên… Cô xuất thân trong gia đình khá giả, từng có thời gian du học tại Mỹ. Hiện tại, Hà My cũng là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thường xuyên góp mặt trong các video của bạn trai. Ảnh: FBNV

