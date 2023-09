Nhan sắc "đỉnh của chóp" của bạn gái Trí Thịt Boà

Hà My là cái tên quen thuộc trong giới rich kid Việt (hội con nhà giàu), thu hút hơn 130.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hà My còn được biết tới nhiều hơn khi trở thành người yêu của Trí Thịt Boà một nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cặp đôi Hà My và Trí Thịt Boà nhanh chóng nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng nhờ những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào. Hà My (SN 1997, Hà Nội) là cựu du học sinh Mỹ, nổi tiếng trên mạng xã hội với những video chia sẻ về mảng đời sống, thời trang và làm đẹp. Hiện tại, cô sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hà My có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm đắt đỏ và sở hữu nhiều món đồ hiệu giá trị cao. Theo dõi trang cá nhân của Hà My, dân mạng có thể nhận thấy, người đẹp theo đuổi hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng, đài các. Ngoài đời, Hà My có gu thời trang đơn giản, không quá cầu kỳ về mặt họa tiết. Cô tập trung nhấn nhá bằng vài món phụ kiện quen thuộc như túi xách, kính mắt hay vòng cổ nhỏ nhắn. Khi tham gia những buổi tiệc tối, người đẹp gốc Hà Nội trở nên gợi cảm, quyến rũ với kiểu trang điểm sắc sảo, kết hợp cùng mẫu váy trắng, hở lưng khoe trọn đường cong cơ thể. Hà My biết cách biến hóa đa dạng nhiều phong cách để phù hợp trong từng hoàn cảnh. Từ khi quen bạn trai Trí Thịt Boà, nàng hot girl chăm chỉ tập luyện tại phòng tập hơn. Cặp đôi lên thực đơn ăn uống lành mạnh và thực hiện đều đặn mỗi ngày. Nhờ vậy, người đẹp nhanh chóng có được vóc dáng nóng bỏng, tự tin diện bikini khi đi biển Hà My - Trí Thịt Boà tích cực lan tỏa lối sống lành mạnh tới cộng đồng mạng. Nàng hot girl cho biết, cô không ghen với người hâm mộ nữ của bạn trai. Ngược lại, nàng hot girl cho rằng, mọi người rất dễ thương và đáng yêu

