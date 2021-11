Bóc giá quà sinh nhật Xoài Non, nhìn “vợ chồng” nhà Bụt mà choáng

Dù sinh nhật đã trôi qua vài ngày nhưng Xoài Non cũng đã được hội anh chị em thân thiết tổ chức một buổi sinh nhật đầy đáng nhớ ở tuổi 19 cùng đàn chị MisThy. Bởi 2 cô nàng xinh đẹp có ngày sinh chỉ cách nhau 1 tuần. Đặc biệt hơn cả, nhiều người phải bất ngờ trước quà tặng sinh nhật tuổi 19 "sương sương" vài trăm triệu của hot girl Xoài Non. Đầu tiên chính là quà từ Sunna - bạn thân của vợ streamer Xemesis. Theo đó, hot girl 2k2 cho biết quà tặng từ người bạn thân của mình lên đến 50 triệu đồng. Tiếp đến là quà tặng đến từ MisThy và Bank - người yêu tin đồn của nữ streamer này. Món quà mà couple này tặng Xoài Non là một chiếc túi hiệu MCM có giá khoảng 13 triệu đồng. Chưa hết, một cặp đôi khác là Bụt và hot TikToker Huyền 2k4 cũng có quà tặng Xoài Non, đó là chiếc áo hàng hiệu. Nhưng đáng chú ý là việc Xoài Non gọi couple này là "vợ chồng" đã đính chính mọi tin đồn hẹn hò trước đó của cặp đôi. Bên cạnh đó, hot girl 2k2 còn nhận được quà từ hội anh chị em thân thiết của mình: Linh Ngọc Đàm và bạn trai, Quang Cuốn... Ngoài ra, "trùm cuối" Xemesis cũng đã mừng sinh nhật của vợ từ khá sớm bằng chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ từ thương hiệu Franck Muller. Mẫu đồng hồ Franck Muller Vanguard V32, được đính những viên kim cương và có giá khoảng 150 triệu đồng. Mời quý độc giả xem video: Misthy, Xoài Non tiết lộ kỷ niệm người yêu cũ. Xemesis bị chửi tím mặt vì?! READY FOR MISTHY/ Misthy TV

